Le visite guidate gratuite di " Succede solo a Bologna"

Da 3 al 9 agosto le visite guidate gratuite proposte dall'associazione "Succede solo a Bologna".

Prpogramma:

Giovedì 3 agosto

Ore 17: Tour “Signori (non) si nasce”. Storie di intrighi a Palazzo, famiglie potenti che hanno contribuito a costruire la storia della città, come Bentivoglio, Malvezzi, Pepoli, Bolognini. Un tour che ci porta dentro alla vita di corte e alle vicende politiche della città.

Ore 20.30: Tour “Eremo di Ronzano”. Un luogo dalle origine antichissime, immerso nella natura dei colli e a due passi dal centro storico. Circondato da querce secolari e con una vista panoramica indimenticabile, l’eremo ospita al suo interno affreschi primo-cinquecenteschi di scuola bolognese. Visiteremo inoltre il chiostro e le sale che solitamente sono inaccessibili.

Venerdì 4 agosto

Ore 17: Tour “Bologna Liberty”. Molti sono i dettagli e le meraviglie che si nascondono in città e sono tutti da scoprire. Motivi floreali, ricche vetrate, balconi che si trasformano in corolle di fiori e una fitta vegetazione di ferro battuto si trova proprio davanti ai nostri occhi: un giardino urbano come non lo avete mai visto.

Ore 20.30: Tour “Bologna esoterica”. Visita guidata che porta alla scoperta di antiche spezierie e riti magici, di tradizioni antiche e riti apotropaici che affondano le loro radici in un tempo ormai lontano. Una Bologna dal fascino esoterico, enigmatico, che ci parla di un passato lontano, ma che rivive ancora oggi in alcune credenze popolari, antichi rimedi e riti scaramantici che sono parte della cultura della nostra terra.

Sabato 5 agosto

Ore 9.30: Tour “Lo Studium: la nascita dell’università”. Un tour dedicato alla nascita e allo sviluppo di una delle eccellenze della nostra città: l’Università. Scopriremo insieme le antiche aule dello Studium, alcune davvero insolite e inaspettate, percorreremo le strade solcate da studenti di alcuni secoli fa e lungo il cammino incontreremo anche personaggi celebri.

Ore 10.30: Visita guidata ai Bagni di Mario. Cisterna di epoca rinascimentale, opera dell’architetto palermitano Laureti. Fu realizzata per alimentare la Fontana del Nettuno.

Ore 11: Tour “Oratorio dei Fiorentini”. Grazie a Banca di Bologna, in occasione dell’esposizione dell’opera di Sebastiano Ricci “La nascita del Battista” avremo la possibilità di andare alla scoperta di uno dei tesori nascosti e solitamente inaccessibili del centro di Bologna: l’Oratorio di San Giovanni Battista dei Fiorentini.

Ore 15: Visita guidata nella Basilica di San Petronio. Un viaggio attraverso la storia, gli aneddoti e i fatti storici che hanno reso la Basilica uno dei luoghi e monumenti più prestigiosi di Bologna. Situata nel cuore politico e sociale della città, piazza Maggiore, la basilica nasce dalla volontà del Comune di edificare una chiesa dedicata al santo Patrono vissuto nella metà del V secolo.

Ore 17.30: Tour “I sette segreti”. Una sorta di caccia al tesoro che attraversa il centro storico dalla Piazza Maggiore alle strade dell’antica Università, passando per il Mercato di mezzo. Adatto a grandi e piccini sarà un modo insolito e divertente per conoscere Bologna e le sue bellezze.

Ore 20.30: Tour “Oratorio dei Fiorentini”.

Domenica 6 agosto

Ore 9.30: Torri Tour. Bologna è famosa per il suo affascinante volto di città medievale. Uno degli aspetti più significativi è la presenza di numerose torri, veri e propri grattacieli che ancora oggi contraddistinguono il profilo urbano. Scopriremo insieme la maggior parte delle “sopravvissute”, le osserveremo dal basso, le analizzeremo e racconteremo le principali vicende storiche che le coinvolgono. Il tour, nei giorni di apertura, si concluderà davanti la Torre Prendiparte dove, chi volesse, potrà accedere e ammirare Bologna a 360°.

Ore 11: Tour “Oratorio dei Fiorentini”.

Ore 15.30: Visita guidata alla Cripta di San Zama. Una visita creata per scoprire l’Abbadia dei SS.Naborre e Felice (ove è custodita la Cripta di San Zama). In questo luogo già nel III secolo d.C esisteva il primo e più importante centro di diffusione del cristianesimo.

Ore 17: Tour “Oratorio dei Fiorentini”.

Ore 17.30: Tour “Misteri oscuri di Bologna”. Un percorso dedicato alle storie e alle leggende misteriose della città, scopriremo insieme la nascita di Frankenstein, seguiremo le tracce di una famosa strega bolognese, delle sue pozioni ed intrugli e ci lasceremo incantare dalle storie d’amore struggenti che hanno avuto come sfondo la città petroniana.

Lunedì 7 agosto

Ore 17.30: Tour “Oratorio dei Fiorentini”.

Ore 20.30: Visita guidata nel Santuario del Ss. Crocefisso del Cestello. Una visita alla scoperta di un piccolo ma prezioso gioiello nel fondato nel 1516 dalla confraternita del Crocefisso. All’interno, sull’altare maggiore è ancora conservato un antico affresco che si trovava sulle mura della città e che oggi crea un perfetto dialogo con la decorazione settecentesca all’interno di questo piccolo scrigno.

Martedì 8 agosto

Ore 16: Visita guidata nella Basilica di Santo Stefano. Una visita guidata dedicata alle Sette Chiese che ripercorre tutte le epoche e i diversi stili che si sono stratificati nei secoli; un viaggio che ripercorre i luoghi gerosolimitani dove affondano le radici cristiane della città.

Ore 20.30: Tour “Bologna dalle origini ai giorni nostri”. Con questa passeggiata nel tempo inizieremo dalla fondazione etrusca e ad ogni tappa faremo un salto in avanti nel tempo, attraverseremo il Medioevo e incontreremo i più importanti personaggi del Rinascimento, ci lasceremo stupire dal Barocco e dall’arrivo di Napoleone, fino ai protagonisti del Risorgimento e degli anni più vicini a noi.

Mercoledì 9 agosto

Ore 17.30: Visita guidata ai Bagni di Mario.

Ore 20.30: Tour “La Cî?a ortodòsa ed San Ba?élli al Grand – Visita in dialetto”.

Una visita guidata dedicata alla chiesa ortodossa San Basilio: la più antica Chiesa Ortodossa dell’Emilia Romagna. L’edificio è l’ex-chiesa di sant’Anna dei padri certosini, fondata nel 1435 che custodiva la reliquia del capo di sant’Anna. Al suo interno si trovano affreschi settecenteschi che si fondono con elementi della tradizione orientale ortodossa, un vero e proprio scrigno pieno di tesori

Tutte le visite guidate sono gratuite con una donazione finale facoltativa e sono svolte da guide professioniste. La prenotazione è obbligatoria.