"Succede solo a Bologna": le visite guidate di fine febbraio

"Succede solo a Bologna" presenta le visite guidate di fine febbraio. Ecco le visite in programma questo mese.

Sottotetto della Basilica di San Petronio

19/02 ore 20.00 / 27/02 e 28/02 ore 9.30 e 11.30 - La visita è un'occasione speciale per esplorare la celebre “foresta nascosta” di San Petronio, passando per la terrazza panoramica. Aperto per un periodo di tempo limitato



Cripte di Bologna Sette segreti

20/02 ore 9.30 e 11.30 - I sette segreti di Bologna, sono come le 7 meraviglie della città, ci sorprendono e affascinano in un percorso in cui arte e leggenda si alternano.



Cripte di Bologna e Conserva di Valverde

20/02 e 21/02 ore 15.00 e 16.30 - Cisterna di epoca rinascimentale (1564) eseguita da Tommaso Laureti, architetto palermitano, fu realizzata per alimentare la Fontana del Nettuno.



Campanile di San petronio

Portici da record - 21/02 ore 9.30 e 11.30. Attraverso le diverse epoche e i diversi stili scopriremo come l’elemento architettonico “Portico” sia cresciuto insieme al tessuto urbano, fino a diventare uno dei tratti distintivi di Bologna.



Campanile di San petronio e Cripta di San Zama

26/02 ore 20.00 / 28/02 ore 15.00 e 16.30 - Una visita creata per scoprire l’Abbadia dei SS. Naborre e Felice (ove è custodita la Cripta di S. Zama). In questo luogo già nel III secolo d.C. esisteva il primo e più importante centro di diffusione del cristianesimo.

Basilica di San Petronio

27/02 15.00 e 16.30 - Un viaggio attraverso la storia, gli aneddoti e i fatti storici che hanno reso la Basilica uno dei luoghi e monumenti più prestigiosi di Bologna.