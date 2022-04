Vito a teatro: "Estate nella bassa"

Mercoledì 18 maggio Vito in scena al Teatro Celebrazioni con lo spettacolo "Estate nella bassa".

Vito, quando racconta, ricrea un mondo. Il mondo della sua infanzia, le radici della sua maschera emiliana. In questo recital, che ha per protagonisti donne e uomini padani, figure che sono legate alla terra e al buon cibo e quindi all'amore, si porta in scena un pezzo di quell'identità che parte da Bertoldo, passa per Zavattini e arriva fino a Fellini, quello di "Amarcord".

Ci sono storie vere e storie inventate; personaggi fantastici e personaggi reali. Tutti sono accumunati dall'essere surreali, dal vivere nel confine dell'assurdo. Vivere in quel mondo in cui la fame faceva fare i bambini e dove i circhi miseri di provincia erano costretti, durante le permanenze, a cucinare i leoni che, essendo magrissimi, non sfamavano nessuno. Uno spettacolo di atmosfere, che narra di un universo che non c'è più, quello della Bassa che Zavattini amava descrivere con una riga, che quando c'è la nebbia diventa un tutt'uno tra cielo e terra.