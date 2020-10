"The Vitruvio Horror Live Show": per Halloween percorsi di trekking urbano noir

Percorsi realizzati nel rispetto delle distanze di sicurezza, visto il DPCM del 13 ottobre 2020: oltre a linee guida del 08/06/2020 della Città metropolitana di Bologna: il 30 ottobre - 1 novembre The Vitruvio Horror Live Show 2020.

Da venerdì 30 ottobre a domenica 1 novembre vivremo tre giorni di orribile divertimento per The Vitruvio Horror Live Show: una dodicesima edizione con ben 25 appuntamenti e 9 iniziative da provare.

Un'offerta fatale tra alchimia e storie bolognesi e le antiche tradizioni celtiche rivissute nei sotterranei del Teatro Romano, queste le due novità per il pauroso appuntamento con lo speciale Halloween di Vitruvio.

Per il 2020 indagheremo le radici dei festeggiamenti della vigilia di Ognissanti. Considerando i Celti, il 31 ottobre era il giorno in cui dei e defunti potevano scendere tra i vivi, instaurando un contatto semi-fisico, tanto che in alcune zone della Pianura Padana si aggiungeva un posto a tavola anche per gli estinti e si disponevano lungo le strade zucche illuminate per indicare alle anime la via di ritorno oppure del cibo affinché queste si nutrissero.

Una storia che, in maniera cupa, ricorda quella di Pollicino...

Se nel nord Europa si celebrava il Samhain, i romani rendevano onore a Pomona, la dea dei frutti, per ringraziarla della fine del periodo agricolo più fruttuoso. Secondo alcuni storici, quando Cesare conquistò la Gallia, le due feste, quella celtica e quella romana pagana si integrarono.

Quanto si festeggia oggi, tra zucche e feste bizzarre, è solo l'ultimo rimando a un rito antico. Lo ricoscopriremo in tanti modi durante tre giorni di spettacolo, scoperta e stupore. Vi invitiamo a esplorare in chiave horror il passaggio sotterraneo del porto della Bova, origine del Canale Navile, gli scavi del Teatro Romano, il centro storico. Come ogni anno, le iniziative si riveleranno paurose, in pieno stile Halloween, e istruttive allo stesso tempo.

POSTI LIMITATI - Prenotazione obbligatoria

Info e prenotazioni: tel. 329 3659446 - associazione.vitruvio@gmail.com

Due importanti accorgimenti da seguire: ricordiamo a tutti di indossare correttamente le mascherine di protezione coprendo naso e bocca e di mantenere la distanza di sicurezza durante lo svolgimento dell'iniziativa

Il calendario:

Venerdì 30 ottobre

● ore 21.00 Ma che Strega che sei

● ore 21.00 Black-Trek: Nessuna via di scampo

● ore 21.00 Sottoterra con Antichi Fantasmi - nuovo percorso indicato per famiglie con bambini

Sabato 31 ottobre

● ore 16.00 L'Offerta del Diavolo - nuovo percorso!

● ore 16.00 Sottoterra con Antichi Fantasmi - nuovo percorso indicato per famiglie con bambini

● ore 18.00 L'Offerta del Diavolo - nuovo percorso!

● ore 18.00 Sottoterra con Antichi Fantasmi - nuovo percorso indicato per famiglie con bambini

● ore 18.00 Black-Trek: cronache dal profondo (con accesso alla cripta di San Zama)

● ore 18.00 C'era una Svolta. Il lato oscuro delle fiabe

● ore 20.00 Sottoterra con Antichi Fantasmi - nuovo percorso indicato per famiglie con bambini

● ore 20.00 L'Offerta del Diavolo - nuovo percorso!

● ore 20.00 C'era una Svolta. Il lato oscuro delle fiabe

● ore 21.00 Black-Trek: Il Drago di Bologna e altri Mostri

● ore 22.00 Sottoterra con Antichi Fantasmi - nuovo percorso indicato per famiglie con bambini

● ore 22.00 L'Offerta del Diavolo - nuovo percorso!

● ore 22.00 C'era una Svolta. Il lato oscuro delle fiabe

Domenica 1 novembre

● ore 10.00 Al Passo col Diavolo: trekking ai confini della Toscana

● ore 16.00 Sottoterra con Antichi Fantasmi - nuovo percorso indicato per famiglie con bambini

● ore 16.00 L'Offerta del Diavolo - nuovo percorso!

● ore 18.00 Sottoterra con Antichi Fantasmi - nuovo percorso indicato per famiglie con bambini

● ore 18.00 L'Offerta del Diavolo - nuovo percorso!

● ore 18.00 C'era una Svolta. Il lato oscuro delle fiabe

● ore 20.00 Sottoterra con Antichi Fantasmi - nuovo percorso indicato per famiglie con bambini

● ore 20.00 L'Offerta del Diavolo - nuovo percorso!

● ore 20.00 C'era una Svolta. Il lato oscuro delle fiabe

● ore 21.00 Black-Trek: le memorie nere di Bologna