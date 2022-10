"Viva la Vida!": festival di cultura messicana

Seconda edizione del Festival di cultura messicana Viva la Vida! In occasione del Dia de Muertos, la celebrazione messicana di origine precolombiana in ricordo dei defunti che rappresenta uno spettacolare inno all'amore per la vita, DumBO organizza una tre giorni dedicata alle mille sfaccettature della tradizione e della cultura messicana. Grazie alla direzione artistica e alla collaborazione con Carlos La Bandera, dal 30 ottobre al 1° novembre 2022 si avrà l'occasione di fare un tuffo nelle magiche atmosfere della più importante festa messicana.

Nel Programma:

concerti di musica tradizionale e cumbia

concerti di mariachi & boleros

spettacoli di danza tradizionale e folklore

laboratori di musica messicana e son jarocho

laboratori di danza tolteca

laboratori per la creazione dell'altar de muertos

talk sulla tradizione del dia de muertos e sul surrealismo messicano

mostra fotografica

performance di danza col fuoco

cibi e sapori della tradizione messicana

selezione di vini messicani, tequila e mezcal