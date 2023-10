Vivere l'Appennino: un equilibrio fragile in movimento costante

Indirizzo non disponibile

Domenica 8 ottobre un itinerario che racconta la storia vicina e lontana del vivere in Appennino, attraverso parole e musica, passi e balli.

Partiremo dal lago di Castel dell’Alpi (S.Benedetto v/Sambro). Costeggiando il Savena si conoscerà la storia dei movimenti franosi di questa parte di appennino, da cui sono nate nuove possibilità come aree turistiche o risorse energetiche. Nella borgata della Valgattara l’Associazione Bene e Venga Maggio ci farà ballare al ritmo della musica tradizionale, giocando con l’equilibrio, il movimento e il “sentire” il suolo sotto i piedi! Da lì il percorso lascerà il fiume alle spalle, per salire verso il cammino della Via Mater Dei, tra boschi di castagno e praterie, che ci riporteranno al lago di Castel dell’Alpi.

Costo: gratuito, eventuali spese vive (pranzo)

Iscrizione: modulo online oppure scrivi a info@festivalitaca.net o al 340 177994 Interpretariato LIS, se richiesto | accessibile alle persone cieche, ipovedenti e sorde.

A cura di AlPelegrén – guide ambientali, Ass. Bene e Venga Maggio, Bruno Paolini