"Voci dentro": il nuovo album di pasquale imperatore

Martedì 15 febbraio, PASQUALE IMPERATORE presenterà live l’album “VOCI DENTRO” presso il BRAVO CAFFÈ di Bologna (via Mascarella, 1, ore 21.45 – INGRESSO LIBERO). È possibile prenotare contattando i seguenti recapiti 051266112 / 3335973089 (Bravo Caffè) oppure mandando una e-mail a info@bravocaffe.it.



Sempre dal 15 febbraio, giorno del compleanno di Totò, sarà disponibile in fisico e in digitale “VOCI DENTRO”, il nuovo album del cantautore napoletano IMPERATORE.



“Voci Dentro”, pubblicato da SanLuca Sound e distribuito da Believe Digital, contiene 7 brani scritti e composti da Pasquale Imperatore. Inoltre, l’album include uno speciale omaggio a Eduardo De Filippo con i versi in musica di “Quanno Parlo Cu Te” e un omaggio a Totò con i versi in musica di “Ammore Perduto”, brano estratto dal musical “Penziere e Femmene” di Pasquale Imperatore con la preziosa partecipazione di Elena de Curtis, nipote del principe della risata Totò.



La copertina dell’album è stata realizzata dall’Artista Donatella Mazzoleni con l’intento di far emergere il “dentro” di Napoli, città troppo spesso guardata solo da “fuori”.



«Momenti di vita diventano musica. Più veri, intensi e colorati del vissuto. Sono le mie voci – dichiara Pasquale Imperatore – Un filo continuo che parte da “Luntano” per approdare a “Zona Rossa”, quest’ultima un inno alla libertà nella speranza di un domani nel quale potremo respirare naturalmente. ».



Questa la tracklist di “VOCI DENTRO”: “Luntano”, “Parlami”, “Zona Rossa”, “Tiempo”, “L’aria Po’ Cantà”, “Ammore Perduto”, “Quanno Parlo Cu Te”, “On Rettifilo”, “Zona Rossa (Reprise)”.



Architetto, attore, cantautore, Pasquale Imperatore, nasce a Napoli nel 1961. Nel 2013 fonda il gruppo musicale teatrale circense “Banda Mediterrona”, con il quale si esibisce allo Spazio Eco di Casalecchio di Reno e, nel 2014, all’inaugurazione del locale BIO.it a Milano insieme a Syusy Blady, scrittrice e conduttrice televisiva. Nel 2016 realizza il recital “Eduardo in Musica” con brani composti sulle poesie di Eduardo de Filippo. Nel 2017, Pasquale Imperatore, si occupa della sceneggiatura, della regia e delle composizioni musicali del musical “Il Sogno” presso il Teatro Tivoli di Bologna. Nel 2019 si occupa della regia, della colonna sonora e, con il contributo di Elena de Curtis, Paolo Pruni e Daniele Sarnataro, della sceneggiatura del musical “Zuoccole Tammorre e Femmene”, viaggio nella vita di Antonio De Curtis, che vede la partecipazione, sul palco del Teatro Alemanni, della stessa Elena de Curtis e della giornalista Loretta Cavaricci. Nello stesso anno compone le musiche per “Il Morso di Luna Nuova” di Erri De Luca con la regia di Elena Voli. Nel 2020, insieme ad Elena de Curtis, continua il viaggio nel mondo di Totò attraverso il musical “Penziere e Femmene”, uno spettacolo incentrato sul rapporto di Antonio De Curtis con il mondo femminile, un connubio di musica, teatro e danza.