Voci silenziose: rivendicazione e rinascita nell’espressione artistica

Roberto Lacentra, gallerista e fondatore di ArteBo, in collaborazione con Moira Lena Tassi, propone questo evento come occasione di denuncia e riflessione su un tema tanto doloroso, attuale e che richiede attenzione e interesse costanti in una prospettiva di cambiamento e speranza. Negli spazi di ArteBo si incontreranno arti visive, musica e performance per un dialogo armonioso che vuol far emergere dal silenzio quelle voci sommerse e appunto silenziose che hanno diritto e necessità di spazio e che troppo spesso rimangono oggetto di mistificazione.

Nel titolo mostra, VOCI SILENZIOSE fa riferimento alle donne vittime di violenza che spesso subiscono in silenzio, a causa della paura, della vergogna e della mancanza di supporto. Queste voci rappresentano le esperienze non raccontate e i dolori nascosti. RIVENDICAZIONE in questo contesto indica affermazione di diritti e dignità. Le voci silenziose si ergono attraverso l’arte per rivendicare il loro diritto a una vita senza violenza e a essere trattate con rispetto e uguaglianza. Atto di affermazione del proprio valore. Ho scelto inoltre il termine RINASCITA per raccontare la possibilità di nuova vita e di un nuovo inizio attraverso lo strumento dell’arte che diviene mezzo di guarigione e trasformazione delle esperienze drammatiche in opere di forza e resilienza. ESPRESSIONE ARTISTICA in questo caso vuole indicare ed evidenziare il ruolo dell’arte quale strumento di comunicazione e manifestazione delle emozioni, delle storie e delle lotte delle donne che hanno subito la violenza. L’arte offre loro uno spazio per esprimere ciò che spesso non può essere detto con le parole.



Secondo l'opinione di Claudia Notargiacomo, artista e giornalista:

“Dialogo tra le arti e libera fruizione per quello che è un vero e proprio strumento di evoluzione e conoscenza: l’arte.

Vi è qui l’urgenza di partecipazione ad un movimento capace di unione e resistenza e che procede nella consapevolezza che possibile vittima di violenza fisica e psicologica potrebbe esserlo, o esserlo stata, ognuna di noi. La mostra collettiva e l’iniziativa nel suo complesso, promossa da Roberto Lacentra di ArteBo, pongono l’accento sul senso di responsabilità individuale e collettivo senza il quale non è possibile ipotizzare un presente e un futuro evoluti, in cui valori quali rispetto, tutela e parità siano considerati con la necessaria cura e attenzione”.



Vernissage Sabato 25 Novembre ore 17, con il gradito intervento di Loretta Bittini, Consigliera Comune Bologna.

Musica live col trio composto da Michael Brusha al sax, Daniele Brusha al piano e la giovane cantante e pittrice Valeria Passarello.

Altra preziosa presenza è quella dell'artista tifernate Moira Lena Tassi, protagonista e ideatrice della performance dal titolo" Voci che risuonano oltre i secoli: Artemisia Gentileschi e Beatrice Cenci, la forza dell'arte e del coraggio", ispirata ad Artemisia Gentileschi, celebre pittrice barocca e a Beatrice Cenci, giovane nobildonna romana, entrambe vittime di violenza nella Roma del XVII secolo.

Accompagnata dalle coinvolgenti note di Michael Brusha al sax e di Daniele Brusha al piano, la performer si esibirà in letture recitate indossando un abito di sua creazione e presentando tre opere pittoriche. Obiettivo primario di questa performance è trasmettere un messaggio cruciale: nonostante i secoli trascorsi, la persistenza delle crudeltà inflitte dagli uomini richiama l'attenzione sulle attuali vittime di violenze e femminicidi, sottolineando con forza l'urgenza di affrontare e contrastare tali realtà ancora presenti nella società contemporanea. In Italia ogni due giorni viene uccisa una donna.

L'artista spiega con tali parole il suo nuovo progetto artistico:

"Artemisia Gentileschi, nata nel 1593, fu una talentuosissima pittrice barocca. La sua carriera artistica fu influenzata da un evento traumatico: fu vittima di stupro all' età di 17 anni da parte di un collega pittore del padre nel 1611. Il caso fu portato in tribunale, e il processo dimostrò l'impossi-bilità per una donna di ottenere giustizia in quel periodo. Artemisia riuscì comunque ad emergere come una delle artiste più apprezzate del suo tempo.

Beatrice Cenci, nata nel 1577, fu una giovane romana condannata e giustiziata con la decapitazione per il presunto omicidio del padre, Francesco Cenci, nel 1599. La storia di Beatrice è stata ca-ratterizzata da oppressione familiare, abusi sessuali e violenze atroci. Francesco Cenci era noto per essere un tiranno crudele, e l'omicidio sembra essere stato l'unica risposta disperata alla sua brutalità. La vicenda tragica di Beatrice ha suscitato empatia e pietà nel corso dei secoli, diven-tando oggetto di opere letterarie e artistiche.

Il filo conduttore che collega le vite di Artemisia e Beatrice alle sfide attuali è l'urgenza di ascoltare e credere alle voci delle donne. Nel XXI secolo, nonostante i progressi nella promozione dei diritti delle donne, la violenza di genere persiste in varie forme, anche subdole".



Giovedì 30 novembre ore 19.00: secondo appuntamento, sempre negli spazi di ArteBo, in cui il Tenente Colonello dei CC Fabrizio Fratoni, in qualità di docente della materia di "Sicurezza informatica" della Facoltà di Scienze Giuridiche L-14 dell'Università Unimercatorum di Roma, sarà relatore dell'incontro focalizzato sulle "Vittime di Violenza di Genere".