Voilà! Artebambini

Una rassegna di laboratori e narrazioni con il kamishibai proposte per apprendere dalle esperienze, per sperimentare, modificare, provare, osare, costruire nessi, riprovare, divertirsi insieme e creare bellezza!



Sabato 18 marzo

dalle ore 10,00 alle ore 12,00

Al galoppo! Torneo di primavera, costruisci il tuo cavallo

Partecipa al torneo Artebambini in sella ad uno splendido cavallo frutto della tua creatività!



Giovedì 23 marzo

dalle ore 17,00 alle ore 18,30

Carta, colori, idee. 4 › Lascio una traccia

Tutto può diventare matrice di stampa per lasciare tracce che si trasformano in fantastiche storie



Giovedì 6 aprile

dalle ore 17,00 alle ore 18,30

Magiche trasformazioni, voilà!

Quante immagini possiamo scoprire dietro ad una forma?

Apriamo le porte alla meraviglia e alla fantasia… quel che succede nessuno lo sa!



Sabato 22 aprile

dalle ore 10,00 alle ore 12,00

Passeggiata narrativa con il Kamishibai

Partenza dallo Spazio Artebambini via Polese 4/e

Arriva in valigia, il teatro di carta giapponese “kamishibai” sulle ruote di una bicicletta

per narrare e creare storie!

Le passeggiate narrative sono percorsi itineranti per

bambini di tutte le età, famiglie e chiunque abbia la curiosità

di conoscere l’antica arte della narrazione con il kamishibai.





Informazioni e modalità d’iscrizione

Costo 10 euro a laboratorio

Prenotazione obbligatoria

Laboratori aperti a tutti

Pagamento* tramite bonifico bancario iban: it 03 t 02008 05405 000010359719

o passando qualche giorno prima del laboratorio in sede in via Polese 4/e bologna

Per informazioni 051 265861



spazioartebambini@gmail.com