"Voina" live al Covo Club

Mercoledì 7 dicembre i "Voina" live sul palco del Covo Club.

Opening act Garda 1990.

I Voina vengono da Lanciano. Nella primavera del 2013 pubblicano il loro primo EP interamente autoprodotto e diretto artisticamente da Manuele Fusaroli e Marco Di Nardo. Il 16 ottobre 2015 esce per l’etichetta milanese Maciste Dischi il loro primo disco “Noi Non Siamo Infinito” sempre al seguito dell’accoppiata Marco Di Nardo/Fusaroli. Questo disco li porta a collezionare più di 60 date per tutta Italia arrivando a ricevere il premio del MEI (Meeting etichette indipendenti) come Migliore Band Emergente del 2016. A Marzo del 2017 esce il loro secondo album “Alcol, Schifo e Nostalgia” targato INRI e seguito da un lungo tour. Per tutta la penisola.

A febbraio 2020 pubblicano IPERGIGANTE al quale sarebbe seguito un tour nei maggiori club d’Italia bloccato a causa della pandemia ma che li ha portati al sold out nelle città di Milano e Bologna.

YOGA è il nuovo capitolo discografico e si divide in due atti. Due tempi di un film sui mostri che stiamo diventando. Una grottesca fiction che è caustica e lucida critica alle contraddizioni della società moderna.

La prima seduta uscita l’8 aprile.

YOGA, pt. 2 esce il 17 novembre, anticipato dai singoli Superfluo e Bersek.