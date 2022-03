"Vorrei essere King Kong": il rapporto fra una bimba e il suo papà

Indirizzo non disponibile

Una bambina, un papà e tanti mostri: presentazione del libro Vorrei essere King Kong (Edizioni Clichy) con l'autrice Virginia Stefanini. L'albo illustrato Vorrei essere King Kong (Edizioni Clichy) racconta il rapporto fra una bambina e il suo papà, che nella vita di tutti i giorni combattono la noia "trasformandosi" in mostri del cinema e della letteratura, da King Kong a Dracula, passando per la Mummia e l'Uomo Lupo (anzi, Bambina Lupo). Dopo la lettura del libro, l'autrice Virginia Stefanini coinvolgerà bambine e bambini con una piccola sorpresa da condividere coi propri papà (o zii o fratelli maggiori o nonni) per dire loro: "ti voglio un bene mostruoso"!

Per bambine e bambini dai 4 ai 7 anni.

Incontri:

Sabato 19 marzo, h 10.00 – Biblioteca comunale Castel Guelfo di Bologna. A cura della biblioteca comunale di Castel Guelfo di Bologna. Gratuito con prenotazione obbligatoria a biblioteca@comune.castelguelfo.bo.it

Info: 0542/53460.

Sabato 19 marzo, h 16.30 – Libreria dei Ragazzi Il Mosaico, Via Aldrovandi 5, Imola . A cura di Libreria dei Ragazzi Il Mosaico. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria (max. 15 bambini), a ilmosaicolibreriadeiragazzi@gmail.com.