"Warhol, Haring, Basquiat". Le opere più iconiche a Palazzo Belloni

Per la prima volta in Italia, a Bologna a Palazzo Belloni dall’11 marzo al 18 giugno 2023, il padre della Pop Art e i suoi due figli spirituali in una mostra unica che racchiude le opere più iconiche di Warhol, Haring e Basquiat. Un sodalizio spirituale che nacque nel mondo della musica e dei clubs della New York underground anni ’80, quando l’arte “avveniva” di notte.

La mostra “Warhol Haring Basquiat” - Art, Music and Fashion, una produzione di Next Exhibition con la curatela del Dottor Edoardo Falcioni, nasce proprio con l’intento di ricostruire il clima di creatività che si poteva respirare nei luoghi di incontro dove i tre artisti trasformarono gli eccessi degli anni ’80 in arte.