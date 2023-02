"Warmduscher" live al Covo

Sabato 11 febbraio i "Warmduscher" in concerto al Covo Club.

Scritto durante oltre un anno di isolamento, At the Hotspot, prodotto da Joe Goddard e Al Doyle degli Hot Chip, prende l’energia che i Warmduscher ci hanno fatto conoscere nel loro disco Tainted Lunch e lo trasforma in un sound più raffinato. Un tocco di funk anni ’80, un po’ come tornare a casa ubriaco dopo una notte in discoteca. È croccante all’esterno, morbido all’interno e potrebbe essere la musica più divertente che i Warmduscher ci abbiano mai fatto sentire.

“Ci sono state molte feste”, dice Clams, ridendo della gestazione dell’album. “Eravamo tipo, Aaarrggghh. Eravamo felici di fare qualcosa e di vederci. Una strana energia, in cui sei stufo e sei un po’ arrabbiato, ma in senso positivo. Passavamo tipo due sere a settimana a scrivere, forse una o due volte al mese, a volte meno”. Questo è andato avanti per circa un anno, in cui tutti i membri che hanno contribuito, fino a quando è arrivato il momento di registrare, che, in tipico stile punk rock, c’era una serie di ostacoli da superare.

La maggior parte della discografia dei Warmduscher – la già citata Tainted Lunch, così come Whale City del 2018 e Khaki Tears del 2016 – è stata prodotta dal londinese Dan Carey, che è stato determinante nell’aiutare la band ad affinare il proprio sound confuso. Sfortunatamente, all’inizio del processo di registrazione di At the Hotspot, Dan si è ammalato di COVID e la band si è trovata a dover lasciare la propria zona di comfort e trovare rapidamente un nuovo produttore. Fortunatamente, ne hanno trovati due, in circostanze fortuite. “Ero in studio con Joe e Al degli Hot Chip, a fare un progetto elettronico con Igor Cavallera dei Sepultura e sua moglie, l’artista/musicista Laima”, spiega Clams. “Quando ho ricevuto il messaggio che diceva che Dan non poteva fare l’album, ho pensato, ‘Aw, cazzo!’ Poi Joe e Al hanno semplicemente detto ‘Lo faremo!’ È stato una circostanza davvero strano e felice”.

Mentre At the Hotspot è sempre un album dei Warmduscher, con tutte le sue crepe e fessure che trasudano spavalderia da garage rock, i valori della produzione esaltano quei bordi frastagliati in un modo che solo questi due produttori virtuosi avrebbero potuto realizzare. “Siamo davvero entusiasti di suonare tutta questa cosa dal vivo ora”, afferma Clams in modo pratico. “Ed è un intero rinnovamento: nuova etichetta, nuovi produttori, nuovo logo, nuovo tutto”.