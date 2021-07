"Warped passages": la mostra di realtà aumentata

Virginia Bianchi Gallery è lieta di presentare "Warped Passages", una mostra in realtà aumentata ospitata negli spazi esterni dell'area DumBO di via Casarini, Bologna. Con il fine di portare più attenzione all'arte digitale e alla pratica di artiste che utilizzano il virtuale come componente essenziale dei propri lavori, "Warped Passages" propone la fruizione virtuale di sei opere delle artiste Martina Menegon, Lauren Moffatt, Rory Scott, Laura Shepherd , Alexis Zerafa e Alice Yuan Zhang.



La mostra si pone come occasione per entrare in contatto con la dimensione artistica digitale, ancora troppo trascurata dalle realtà culturali italiane: in "Warped Passages", gli smartphone diventano interfacce per la fruizione di opere d'arte che, perse le proprie qualità di elementi sublimi e preziosi, acquistano caratteristiche interattive e invitano ad un'esplorazione attiva e individuale. I cellulari diventano, così, portali sulle dimensioni parallele realizzate dalle artiste; piccole finestre che trasportano i visitatori verso una diversa percezione della realtà.



"Warped Passages" si sviluppa all'interno degli spazi di rigenerazione urbana del DumBO: seguendo la mappa qui riportata, si potranno scovare i pannelli con i QR code per fruire delle opere virtuali proposte.



"Warped Passages" è la prima mostra in real life della galleria. Inaugurata a settembre 2020, Virginia Bianchi Gallery è la prima galleria d’arte in Italia a concentrarsi sulla promozione di arte digitale.

