We are late! Azioni di moda responsabile

Sabato 11 maggio 2024, alle ore 21 presso il Chiostro della Basilica di San Martino Maggiore di Bologna, nell’ambito del Festival del riuso e della solidarietà, si terra? la performance/sfilata We are Late!, a cura di Elisabetta Zanelli, realizzata dalle studentesse e dagli studenti del biennio di Fashion Design dell’Accademia di Belle Arti di Bologna in collaborazione con l’associazione Re-use With Love e con Giorgia Palmirani, divulgatrice di moda sostenibile.



We are late! e? una capsule colettiva consapevole e responsabile ma anche una presa di posizione nei confronti di quelle pratiche ambientali e sociali che sono dannose per il nostro mondo. Lo sfruttamento delle risorse, la sovrapproduzione di prodotti tessili, l'accumulo di materiali di scarto e il consumismo dilagante ci obbligano a un ribaltamento delle nostre abitudini: non c’e? piu? tempo! Gli abiti proposti sono stati realizzati utilizzando esclusivamente materiali di recupero, in particolare abiti e tessuti, donati dall’associazione Re-use with Love, attiva da molti anni sul territorio.



Durante la fase di progettazione, le studentesse e gli studenti si sono identificati in Alice nel Paese delle Meraviglie e, lasciandosi guidare dal ticchettio incessante dell’orologio del bianconiglio e dal poco tempo rimasto per invertire la rotta del consumismo, si sono impegnati verso una maggiore consapevolezza nei confronti dell’ambiente, riutilizzando materiali di scarto, adottando pratiche di acquisto consapevole e limitando gli sprechi.



Per sottolineare l’importanza del riutilizzo e del riuso, a fine serata si svolgera? un’azione performativa di smaltimento dell’installazione che vedra? il coinvolgimento del pubblico, invitato dagli studenti a portare via con se? gli abiti che compongono la scenografia.



La performance avra? luogo in una sede di grande interesse storico-artistico, la Basilica di San Martino Maggiore a Bologna, in un’ottica di sostegno e solidarieta?, per portare l’attenzione sulle condizioni in cui versa il complesso monumentale da tempo bisognoso di restauri.



Coordinamento e direzione artistica: Elisabetta Zanelli

Organizzazione e assistenza tecnica: Martina Venditti

Comunicazione: Elisa Maola

Grafica: Filippo Giordano

Hair Styling: Palmer School, Scuola di Parrucchieri

Make-up: Chiara Cardile, Eleonora Piras

Casting Agency: First Model and Actor

Luci: Sado Sabbetta

Fotografia: Giulia Magra, Martina Platone del biennio di Fotografia dell’Accademia di Belle Arti di Bologna



Designers:

Giulia Berardi, Gaia Carboni, Francesca Bettega, Elisa Boschi, Elena Celandroni, Georgiana Cucu, Sabrina Dibiase, Camilla Dini, Linhan Fang, Ludovica Gilardi, Filippo Giordano, Sara Galofaro, Cleopatra Giorgini, Destiny Gonzalez, Hebe McCance, Mengyi Hu, Zihan Huang, Xinyu Jiang, Parastoo Kianinia, Xinyi Liu, Giada Messini, Chenglu Peng, Delan Qi, Gabriele Quarta, Viola Rofi, Marianna Romani, Xhoela Sanka, Baoxin Tang, Chiara Toscana, Ymeng Yang, Naia Vyas, Liene Zonne



Ingresso libero fino a esaurimento posti.