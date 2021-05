Dipendenze patologiche: neuromodulazione e psicoterapia, il webinar su un approccio integrato

Neuromodulazione e Psicoterapia: un approccio integrato alle dipendenze patologiche a cura di NeuroCare Bologna. Nel webinar in calendario il 14 maggio si parla di come le terapie di Neuromodulazione non invasiva (in particolare la Stimolazione Magnetica Transcranica - TMS), integrate con interventi terapeutici motivazionali di supporto possono liberare dalla dipendenza e dallo spettro di disturbi ad essa correlata.

Interventi di: Pro. Simone Rossi, Università di Siena, neurologo e neurofiosiologo clinico, Direttore Scientifico neuroCare Italy ed esperto internazionale di neuromodulazione non invasiva; Dr. Paolo Baroncini, psichiatra, esperto di dipendenze patologiche; Dott.ssa Beatrice Casoni, psichiatra, Direttore Sanitario neuroCare Bologna presenterà il team del Centro Clinico Italiano.

NeuroCare Bologna fa parte della rete di Cliniche del gruppo neuroCare che sarà rappresentato dall’Amministratore Delegato di neuroCare Italy dr. Sergio Pissavini.