Week end sotto il palco: i live di Elephant Stone e Mengers

Ecco il programma del Covo Club per questo fine settimana. Come sempre, musica bella. Venerdì 10 maggio - ELEPHANT STONE. Un'avanguardia nell'universo psych pop: ritorna al Covo una delle band canadesi più influenti della scena alternativa, gli Elephant Stone! Portano con loro le emozioni del nuovo album, "Back Into the Dream", ovvero l’introduzione a un viaggio fantastico, fatto di paesaggi onirici eterei e di ricerche introspettive. In apertura: Città Deserta, nuovo progetto kraut/space.

Sabato 11 maggio - MENGERS. Direttamente dalla nuova scena alternativa messicana, i Mengers sono già celebrati sui magazine e sulle fanzine di tutto il mondo. Un'evoluzione rumorosissima dell'alt rock: psichedelia noise intrisa di punk, in arrivo sul palco del Covo. In apertura: Halley DNA, chitarre, batteria, incursioni electro analogiche e un terzo disco da presentare,"Serpenti in testa".