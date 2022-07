Weekend di musica a scena natura con Fabio Curto: workshop e concerto

Dalle strade di Bologna ai palcoscenici nazionali e internazionali, vincitore nel 2015 di The Voice of Italy e di Musicultura 2020, unica voce italiana tra i 14 artisti che hanno partecipato alle serate finali del Festival Internazionale New Wave di Soc?i in Russia trasmesse questa estate in Eurovisione: sarà Fabio Curto il protagonista, sabato 16 e domenica 17 luglio, del weekend di Scena Natura, rassegna multidisciplinare di teatro, cinema, danza, musica ed esperienze immersive nel paesaggio in programma fino al prossimo 16 settembre a Fienile Fluò (via di Paderno, 9), sui colli bolognesi.





Sabato 16 dalle 15.30 alle 19.30 in programma “Scena Natura Open Musica”, workshop interattivo di musica in cui Curto parlerà di songwriting, di come nasce una canzone, del rapporto tra testo e melodia (gratuito per i possessori di Carta Fluò: la tessera ha un costo di 15€).



Domenica 17 il doppio live, alle 19 e alle 20.30, nell’ambito di "Escursonica – Suoni per i colli", la rassegna di musica al tramonto curata da Pierfrancesco Pacoda: un viaggio semiacustico e intimo nel suo folk di respiro internazionale, sulle tracce delle canzoni del suo ultimo album, "Rive Volume II", nel quale spiccano le collaborazioni con Cisco e Fry nel singolo "La terra dei miei figli", con Fio Zanotti nella produzione del brano "Puoi svegliarti felice", con i Modena City Ramblers presenti come featuring ne "Il mio cuore", e con Angelo Branduardi che ha cantato insieme al cantautore calabrese la versione speciale del brano "Madre Terra" che chiude il disco (ingresso € 5).



Per info e prenotazioni: tel. 051 589484, Whatsapp 324 5508337 o mail a scenanatura@fienilefluo.it



È possibile tesserarsi all’associazione Crexida acquistando Carta Fluò e Carta Fluò+, le tessere annuali che danno diritto a sconti sui singoli ingressi alla rassegna e omaggi: tutte le info al link https://www.crexida.it/cartafluo/.