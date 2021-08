L'appennino incontra il Giappone: un weekend all’insegna delle più antiche tradizioni del Paese del Sol Levante

"Questo fine settimana Castiglione dei Pepoli ospiterà un evento all’insegna delle più antiche tradizioni del Paese del Sol Levante: Yama he, raccontami il Giappone. Il Giappone verrà raccontato partendo dal venerdì pomeriggio tramite mostre fotografiche, che hanno per protagonisti scatti immortalati da appassionati; workshop e laboratori sulla lingua giapponese; piccoli spettacoli teatrali giapponesi per bambini.

Ci sarà poi un evento davvero unico e prezioso: la vestizione del kimono con la Maestra di kimono Hitomi Matsumoto.

Proseguirà sabato con lezioni di arti marziali giapponesi; la meditazione guidata; concluderà la giornata di sabato un bellissimo spettacolo di tamburi giapponesi in Piazza della Libertà.

Infine la domenica inizierà con una bella passeggiata fra i boschi castiglionesi intervallata da giochi giapponesi; i laboratori continueranno e la giornata si concluderà con una bella chiacchierata ed intervista che l’assessore alla cultura Margherita Nucci farà a Guendalina Fanti, artefice di questo fine settimana.

Dichiarazione dell’assessore alla cultura Margherita Nucci: “Guendalina, conosciuta dai followers sui social come @lamiaKyoto, è una nostra concittadina che da un po’ di anni vive in Giappone, inizialmente era andata per studiare la lingua e lavorare, poi, si è innamorata del Giappone, e di Takaya, adesso suo marito. Circa un mese fa sono tornati a Castiglione, per godersi un po’ di vacanze in famiglia, e trasportati dal loro grande entusiasmo e passione abbiamo deciso di organizzare un evento che potesse portare un po’ di cultura giapponese in Appennino. È stata un’organizzazione affrettata, ma piena di idee ed iniziative stupende, che sono sicura sorprenderanno!”

Il weekend sarà possibile anche grazie a tutte le attività, bar, ristoranti, alberghi e B&B che hanno accolto l’idea con entusiasmo e senza esitazioni mettendosi a disposizione per cucinare pranzi, cene e aperitivi a tema!

Infatti parallelamente agli eventi pubblici, molti ristoranti e bar proporranno menù ispirati alla tradizione culinaria giapponese, in un incontro molto interessante con la nostra cucina di Appennino.

Trovate tutti i dettagli nei volantino allegato. Vi ricordiamo che tutti gli eventi sono gratuiti: l'importante è prenotare ed essere in possesso del Green Pass (ad esclusione dei bambini).

