Week-end nel segno della musica a Sasso Marconi: il programma fra Jazz e cantautori italiani

Week-end nel segno della musica a Sasso Marconi: concerto al cimitero di Battedizzo, serata jazz & swing a Fontana e un omaggio ai grandi cantautori italiani nella Piazzetta del Teatro. La programmazione culturale dell’estate sassese propone nel week-end tre serate musicali nel capoluogo e nelle frazioni di Badolo/Battedizzo e Fontana.

Venerdì 5 Agosto

IRENE RUGIERO TRIO in concerto al Cimitero di Battedizzo

La rassegna “Le cose della vita”, che propone tre concerti al tramonto nei piccoli cimiteri di collina, torna venerdì sera con il concerto del trio formato da Irene Rugiero (voce e percussioni), Maurizio Piancastelli (tromba) e Federico Rubin (piano) al cimitero di Battedizzo: i tre artisti proporranno un repertorio che spazia dai classici della musica italiana e internazionale dagli anni' 30 agli anni '70.

Sabato 6 Agosto

JAZZ LAG SWING BAND al Borgo di Fontana

Serata nel segno della musica jazz e swing in Piazza Cremonini: dal jazz di Louis Armstrong alle composizioni dei grandi maestri americani e italiani fino ai fasti della Swing Era, la “Jazz Lag Swing Band” ci accompagna in un intenso viaggio musicale in giro per il mondo.

Domenica 7 Agosto

“Una stagione irripetibile. Nanni Ricordi e la nascita dei cantautori” nella Piazzetta del Teatro

La storia dei primi cantautori - Giorgio Gaber, Luigi Tenco, Gino Paoli, Alberto Fortis... - e del loro scopritore Nanni Ricordi. Ripercorreremo un’epoca straordinaria e i suoi indimenticabili protagonisti attraverso il racconto di Gian Luca Margheriti e le musiche di quegli stessi artisti, riproposte e arrangiate dalla Banda Fenice.



Inizio spettacoli: ore 21.15 - ingresso libero

Organizzazione: Assessorato alla Cultura del Comune e associazione Ca’ Rossa