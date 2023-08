"Weekend Verde" a Calderara e dintorni: laboratori, degustazioni e musica

Dall'8 al 10 settembre "Weekend Verde" a Calderara e dintorni. Un fine settimana a contatto coi prodotti, i sapori, le tipicità di Calderara, alla scoperta delle proprie radici, della naturale vocazione del territorio all’accoglienza, della vivacità del suo settore agricolo, florovivaistico e ricettivo.

Laboratori, degustazioni, eventi musicali, aperitivi e tanto altro saranno il menu, diffuso sul territorio, di un fine settimana all'insegna della natura.

Programma:

Venerdì 8: B&B LA TORRE DI LONGARA dalle h. 19,00. Via Valli 44, Longara (Bologna).

APERI-MUSIC ALLA TORRE DI LONGARA

Dalle 19,00: Apericena nel parco di “Villa Monari” (a pagamento su prenotazione)

Dalle 21,00: live music con la band “Glo... e i suoi badanti” il meglio degli anni ’70 '80 e '90 (ingresso libero).

Per info e prenotazioni: 370 3204401

Sabaton 9: VIVAI BERGONZINI – dalle h. 10,00 alle h. 16,00. Via San Vitalino 5, Calderara di Reno (Bologna).

PASSEGGIATA VIRTUALE NEL TUO NUOVO OUTDOOR: Il vivaio sarà in open day con servizio di consulenza gratuita.

A numero chiuso, per un massimo di 12 visitatori verrà inoltre offerto un servizio di progettazione base in 3D del proprio spazio verde comprensivo di green, arredi, complementi e accessori con consegna elaborati grafici cartacei o file. Solo previa prenotazione e previo invio della planimetria del proprio spazio verde entro il 26/08/2023.

Per info: info@bergonzinivivai.it - 333 3298063

VILLA DONINI h. 16,00. Via Valli 1, Longara (Bologna) – parcheggio in via F. Fellini, Longara (Bologna).

VISITA GUIDATA alla scoperta dei tesori del parco romantico di Villa Donini, curata dal dr. agr. Luigi Donini e organizzata con la collaborazione di Pro Loco Calderara Viva. La visita guidata si concluderà con un dolce omaggio offerto a tutti i partecipanti da Pro LocoCalderara Viva.

Posti limitati (max 150 pp). E’ consigliata la prenotazione con messaggio whatsapp al n.

334 3414178.

AZIENDA AGRICOLA FONDO GRANDE dalle h. 16,00. Via Stelloni Ponente 25, Calderara di Reno (Bologna)

PICCOLA DEGUSTAZIONE IN CANTINA: Proposta di degustazione del vino fatto dall’uva del vitigno autoctono Montuni, in una versione fermo e una frizzante, insieme alle specialità della casa. Possibilità di acquistare tutti i prodotti in loco.

È gradita la prenotazione a info@fondogrande.it o messaggio whatsapp 350 1808485.

AZIENDA AGRICOLA VERONESI. Via Stradone 7, Calderara di Reno (Bologna)

h. 19,30 – DEGUSTAZIONE DI UNA SELEZIONE DI VINI accompagnati da salumi del Caffè della Torre – Bottiglieria. Calice + piattino: euro 5. E' gradita la prenotazione al numero 370 3244766

h. 21,00 – OSSERVAZIONE DELLE STELLE E DEI PIANETI CON I TELESCOPI Gli astrofili guidano i visitatori alla scoperta della luna, dei pianeti del nostro sistema solare e di alcuni oggetti celesti al di fuori di esso, come galassie e nebulose. Verranno

posizionati dei telescopi al fine di permettere ai partecipanti di osservare gli astri e i pianeti che transitano in quel momento.

Domenica 10: AZIENDA AGRITURISTICA LA RIZZOLA CUCINA E CANTINA. Via G. Mazzini, 5, 40012 Calderara di Reno (Bologna).

h. 17,00 LABORATORIO - GIOCO SULLA VENDEMMIA organizzato in collaborazione con Calderara in Transizione. Dedicato ai bambini a partire dai 5 anni. Si potranno vivere le esperienze della raccolta dell’uva e della pigiatura e della visita alla cantina dove apprendere il processo di realizzazione del vino. Si richiede la prenotazione al laboratorio via mail a calderaraintransizione@gmail.com o messaggio whatsapp 339 8239250 entro il 03/09/2023, fino a esaurimento posti. Ogni

bambino dovrà essere accompagnato da un adulto. Si consiglia di indossare un abbigliamento sportivo e di portare da casa: cappellino, asciugamano e possibilmente un cambio. Dalle h. 19,00 APERITIVO o APERICENA a scelta, con vino di propria produzione e stuzzichini salati. E' gradita la prenotazione ai numeri 370 3662338 o 393 9070178.

In caso di maltempo gli eventi all’aperto saranno annullati. Partecipazione libera e gratuita alle attività ludiche e alle performance artistiche. Cene, degustazioni e aperitivi sono a pagamento. Scopri il programma completo su comune.calderaradireno.bo.it