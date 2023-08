Guida al primo weekend di settembre: il fine settimana in 10 eventi

Eccolo settembre, che ci culla dolcemente (speriamo nel meteo!) verso l'autunno. Di chiudersi in casa non se ne parla di certo visto quello che succede in città da venerdì a domenica. La città si sta riaccendendo e fra musica, laboratori per bambini e le tante sagre gastronomiche è vietato impigrirsi. La solita bussola con dieci belle proposte per il fine settimana ve la diamo qui, come sempre, ma i programmi delle tante rassegne li trovate nella nostra pagina degli eventi. Continua intanto al Parco Nord la Festa dell'Unità.

I 10 eventi da non perdere questo fine settimana:

"Hey Joe": la grande festa dedicata a Padre Marella torna in Piazza Maggiore a Bologna il 2 e il 3 settembre con un concerto- spettacolo no stop in ricordo del Beato. E siamo alla 17ma edizione. Sabato 02 settembre 2023 dalle ore 15,00 alle ore 24,00 e domenica 3 settembre dalle ore 10,00 alle ore 24,00. Fra i presenti: Marco Mastacchi ,Fabio Mele, Raffaele Donini, Andrea De Maria, Roberto Morgantini, Giovanni Melli, Claudio Mazzanti, Massimo Bugani, Gianni Curci, Vassili,Valerio Negroni, Daniele Ara, Antonella Di Pietro,I Gemelli Ruggeri, Presidente Camst Francesco Malaguti, Franz Campi, Niccolo’ Rocco Di Torrepadula, Emanuele Montagna.

Secondo fine settimana di festa a San Giovanni in Persiceto grazie al Festival San GiovANNI '50!: concerti, boogie-woogie dance camp, cars & bikes contest, vintage market, food & drink e tanto altro. Un programma eccezionale per la nona edizione che va in scena al Centro Sportivo di via Castelfranco. Ospite della manifestazione 2023 Gran Ferro Cars & Bikes Contest, in collaborazione con Macchina a Vapore Museo Franco Risi, Bear’s Garage e American Brother Bologna US Cars!

Il Parco dei Gessi, le grotte e le colline di San Lazzaro di Savena e Ozzano protagoniste del Silenzio del Tempo, il Festival ecomusicale in programma l’1, 2 e 3 settembre: un progetto del bandoneonista, flautista e compositore Carlo Maver affiancato dall'Associazione Musica e Nuvole, in collaborazione con il Comune di San Lazzaro di Savena, il Comune di Ozzano e l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità dell’Emilia Orientale. Passeggiate in mezzo alla natura per ascoltare musica e vedere perfomance di musicisti di straordinario valore in uno dei Parchi naturali più belli del territorio l’obiettivo della manifestazione. Parco in cui i sinuosi calanchi e gli spettacolari affioramenti di gessi sono la cornice di scenografie uniche. Un viaggio, un’esperienza sensoriale oltre il tempo e lo spazio. Un progetto che vuole valorizzare le ricchezze naturali, geologiche e storiche del territorio.

