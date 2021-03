I 10 eventi (online) da non perdere questo weekend

Abbiamo imparato a vivere il weekend in modo diverso: non si può uscire? I musei, i cinema e i teatri sono chiusi? E chi lo dice che dobbiamo rinunciare a mostre, anteprime e spettacoli di ogni genere? Facciamo tutto online da casa nostra grazie alle tantissime iniziative virtuali.

Ecco i 10 eventi da non perdere questo weekend:

Domenica 14 marzo "CicloLotteria Balene Par Tòt!" alle ore 15:00 online. LiveAid Balene Par Tòt. Dall'infaticabile ciclofficina popolare di Camere d'Aria, in fibrillazione per i laboratori dei ciclo-fanta-veicoli, hanno lanciato una nuova memorabile #CicloLotteria a prova di pandemia, con estrazione domenica 14 marzo alle ore 15.00 in diretta live streaming sulla pagina Facebook di Camere d'Aria e su Radio Spore. Immancabile l'accompagnamento musicale: guest star SuperCumbia Petit Comitè.

Sabato 13 marzo "Harry Potter e il calice di fuoco al Museo Civico Medievale" alle ore 15:00 laboratorio online per bambini da 6 a 11 anni. Qual è lo sport preferito dai maghi? E il torneo tre maghi possiamo definirlo una gara sportiva? A quali sport il quiddich è ispirato? Le armi e le armature dell’armeria del Museo Civico Medievale ci aiuteranno a scoprirlo assieme. Il laboratorio si concluderà con la realizzazione di una coppa. Possibilità di replica alle h 16.30. Prenotazione obbligatoria via email all’indirizzo musarteanticascuole@comune.bologna.it (entro le h 20 di venerdì 12 marzo). Agli iscritti sarà inviato un link per il collegamento.

Pochi ricordano che l'8 marzo sta lì (o almeno dovrebbe) a ricordarci che in tutto il mondo le donne non hanno vita facile... Il cinema ci ha raccontato, forse meglio di tutti, le infinite sfumature di personaggi femminili forti, fragili, coraggiosi, unici. Attraverso MioCinema, proviamo a suggerirvi una selezione di film per celebrare la Giornata Internazionale della Donna. Ritratti indimenticabili che raccontano donne oltre gli schemi, che meritano di essere festeggiate (e rispettate) tutti i giorni dell'anno. “

Sono oltre 100mila i bambini nel nostro Paese vittime di violenza, un terzo delle quali si consuma in ambito domestico: numeri drammatici, che il contesto pandemico, con la forzata permanenza in ambito domestico, pare aver esacerbato. Un problema che l’OMS ha definito “di salute pubblica”, con un preoccupante aumento delle violenze sui più piccoli, che si associa ai rischi psicologici dell’isolamento e all’incremento delle nuove povertà. Questa filmostra d’arte contemporanea ideata e curata da Eleonora Frattarolo nasce proprio dalla necessità di riaccendere i riflettori sul problema dei minori vittime d’abuso CHILD ABUSE, filmostra d’arte contemporanea ideato e curato da Eleonora Frattarolo, con la regia di Davide Mastrangelo. Il film nasce all’interno del Progetto europeo ProChild, e vede come referenti per l’Italia Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, IRCCS Policlinico di S. Orsola e Genus Bononiae. Musei nella Città. Il progetto si pone come obiettivo la protezione e il supporto di Minori abusati, attraverso interventi multidisciplinari e mira a creare un modello di cooperazione integrato tra stakeholder coinvolti nelle attività di risposta ai casi di violenza sui minori.