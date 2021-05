I 10 eventi da non perdere questo weekend

E' il fine settimana delle Giornate FAI e di Peonia in Bloom ai giardini di via della Braina. Musica dal vivo e teatro, ma anche cibo e pic-nic all'aria aperta

Un bel weekend di maggio che non dimendica la pandemia e le regole per la sicurezza, ma che si tuffa a capofitto nella cultura e nello spettacolo: decidere cosa fare a Bologna fra venerdì e domenica sarà dura perchè di appuntamenti ce n'è per tutti i gusti. Mercatini, gite fuori porta, teatro, laboratori e mostre di altissimo livello.

Ecco i 10 eventi da non perdere a Bologna questo weekend:

Ville e parchi storici, residenze reali e giardini, castelli e monumenti che svelano spazi sorprendenti, aree archeologiche e musei insoliti; e ancora, orti botanici, percorsi naturalistici da godersi anche in bicicletta, itinerari in borghi che custodiscono antiche tradizioni: anche quest’anno le 600 aperture in oltre 300 città proposte in occasione delle Giornate FAI di Primavera – organizzate, disposizioni governative permettendo, sabato 15 e domenica 16 maggio nel pieno rispetto delle norme di sicurezza sanitaria – ben racconteranno l’eccezionale varietà del patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. E Bologna non è da meno!

Mostra Mercato a sostegno di progetti della Fondazione Pio Istituto Sordomute Povere, consulta tra le antiche Istituzioni Bolognesi.

In un’atmosfera di grande fascino, all’interno del centro storico di Bologna, in uno spazio verde tra i più belli della città, Peonia in Bloom aprirà le porte al pubblico presentando come di consueto, oltre ad altre iniziative –workshop e conferenze - espositrici selezionatissime di alto artigianato, provenienti da tutti Italia. Saranno presenti più di 40 espositori - di bijoux, abbigliamento, illustrazione, vintage, oggettistica, arredamento e tanto altro.

Continua la settimana dedicata alla Madonna di San Luca che è scesa in San Pietro. Domenica 9 maggio alle ore 10.30 mons. Giovanni Mosciatti, Vescovo di Imola, presiederà la S. Messa in Cattedrale. Alle ore 17.30 l’Arcivescovo Card. Zuppi celebrerà l’Eucaristia per gli ammalati nel 40° anniversario dalla sua ordinazione presbiterale, e in occasione della Giornata della memoria delle vittime del terrorismo vi sarà una speciale intenzione di preghiera per le vittime del terrorismo e per la riconciliazione, in particolare per le vittime degli attentati che hanno colpito la città di Bologna.