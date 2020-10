Un fine settimana speciale a Bologna, con luoghi speciali aperti eccezionalmente, spettacoli teatrali per grandi e piccoli, musica, cinema e tanto gusto fra eventi dedicati a wine lovers e sagre tradizionali. Decidere come trascorrere il fine settimana non sarà facile, ma noi un aiuto proviamo a darvelo con queslche idea sfiziosa.

Ecco i 10 eventi da non perdere questo weekend:

Sabato 17 e domenica 18 ottobre Giornate FAI d'autunno: palazzi storici, luoghi di culto, castelli, borghi aperti. Torna l'amatissimo appuntamento proposto da Fondo Italiano per l’Ambiente con le visite ai palazzi storici, luoghi di culto, castelli, borghi. Eccezionale doppio appuntamento con le Giornate Fai d’Autunno, che per la prima volta si spiegano lungo due fine settimana, con mille aperture a contributo libero in 400 città di tutta Italia. Storiche dimore signorili, castelli, giardini, sedi istituzionali, chiese, complessi conventuali e tante altre “chicche” come borghi, collezioni private, parchi, luoghi della produzione e del commercio solitamente riservati agli addetti ai lavori si sveleranno attraverso punti di vista insoliti e racconti che meraviglieranno i visitatori, soddisfacendo e, insieme, accrescendo il loro desiderio di sapere, la loro curiosità. A Bologna apriranno le porte tre suggestivi palazzi storici: Palazzo Fava da San Domenico, Palazzo Davia Bargellini e Palazzo Boncompagni, spostandosi a Dozza imolese ci sono le strade del suggestivo borgo immersi nell’arte di importanti pittori del Novecento che ne hanno dipinto i muri. Non solo, numerose altre le visite in programma per la provincia felsinea.

Natalino Balasso apre la stagione 2020-2021 del Teatro del Navile di Bologna. Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre alle ore 21. “Nonostante tutto abbiamo ancora voglia di trovarci in teatro, di meravigliarci insieme. Abbiamo voglia di vedere delle storie che ci facciano commuovere o divertire. - scrive Natalino Balasso - Abbiamo bisogno, appunto, di di-vertire, cioè di divergere da una realtà che, oggi più di altre volte, ci sembra provvisoria e disordinata." Balasso prepara uno spettacolo nuovo che, col prezioso aiuto del Teatro del Navile, sperimenterà strade possibili e impossibili, in un happening partecipativo che vedrà il pubblico scoprire la forza creatrice della parola.

Degustazioni delle migliori bollicine del territorio italiano: grandi eventi dedicati ai "wine lovers" al BolognaFiere per tutto il mese di ottobre, compreso questo fine settimana. Bollicine Wine Festival si svolgerà dal 17 al 18 ottobre e sarà un'occasione per tutti gli amanti del vino di assaporare le migliori bollicine partendo dalla tradizione italiana per arrivare alla produzione spumantistica europea ed in particolare francese con le più rinomate Maison dello Champagne. Per i lettori possibilità di accedere con uno sconto.