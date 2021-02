I 10 eventi da non perdere questo weekend

Il Carnevale è passato senza sfilate né carri allegorici per via della pandemia, ma l'Emilia-Romagna zona "gialla" di questo fine settimana consentirà a Bologna di proporre attività in presenza (camminate, visite guidate e laboratori) e tanti appuntamenti online, ai quali ormai ci siamo abituati e che abbiamo imparato ad apprezzare. A parte dunque le passeggiate in centro o immersi nella natura, cosa ci offre questo weekend? Sappiamo che come ogni venerdì e sabato da Piazza VIII Agosto al Parco della Montagnola si estende il colorato mercato della Piazzola, che molte mostre e musei hanno riaperto i battenti (con chiusure imposte però sabato e domenica e dunque visitabili solo fino a venerdì) e che le associazioni propongono gite all'aperto con accessi contingentati ai turni. Per gli affezionati del divano ci sono le serie TV e i film di Netflix e quelli di Amazon Prime (programmazione di febbraio 2021).

Ecco i 10 eventi da non perdere:

Labs Contemporary Art presenta "Prudent triangle", la nuova personale dell’artista americano Henry Chapman. La mostra, curata da Domenico de Chirico, e? composta da dodici dipinti realizzati durante questi mesi difficili, segnati dagli sconvolgimenti che hanno paralizzato gli Stati Uniti con la presa d’assalto a Capitol Hill. Il progetto racchiude un testo scritto da Chapman per questa occasione e un’intervista tra il curatore e l’artista. Prudent triangle indaga la sintassi della pittura e l’autenticita? del linguaggio data dall’uso del colore. (Sabato: 9.30-12)

Domenica 21 febbraio alle ore 18.30 un viaggio anomalo, partendo dalla piazza di un borgo millenario, quello di San Ruffillo, sull'antica strada per la Toscana, per poi allontanarci, riscoprendo passo dopo passo una nuova dimensione urbana, sfiorando angoli che si svelano sagomati, una scalpellata alla volta, nei cristalli lucenti di gesso. Angoli dove il tempo stesso pare essersi pietrificato. Un'escursione il cui cuore è la roccia, che si rivela nei borghi minerari ormai inghiottiti dalla città e a cui si aggiunge una finestra su una collina segreta, sospesa nella pace della sera, fra il bosco, i campi, le vigne ed i pregiati olivi. Prima di rientrare al punto di partenza è prevista una tappa speciale al Borgo Gessaiolo, dove ai racconti di generazioni di cavatori di gesso si aggiungerà un brindisi a base di vino prodotto nelle vigne che avremo appena sfiorato, in una particolare cornice provata, resa fruibile per l'occasione.

In occasione del "Darwin Day 2021" che celebra la nascita di Charles Darwin (12 febbraio 1809) anche quest'anno l’Unione Bolognese Naturalisti (UBN), in collaborazione con l’Alma Mater, il Sistema Museale di Ateneo e l’Orto Botanico, con Fondazione Golinelli e Zanichelli Editore, ha organizzato eventi gratuiti, aperti a tutti, trasmessi esclusivamente online. Il tema del 2021 è DARWIN E LA BIODIVERSITA’.Venerdì 19 febbraio 2021, ore 10.00 - 12.00 "Evoluzione, ecologia, economia della biodiversità", organizzato da Fondazione Golinelli; con Alessandro Chiarucci, Fausto Tinti, Ettore Randi. Per ricevere il link di accesso è necessario registrarsi scrivendo a: scuola@fondazionegolinelli.it