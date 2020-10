I 10 eventi da non perdere nel weekend di San Petronio

Ottobre, bene arrivato! Il primo fine settimana di questo nuovo mese comincia con il botto visto che coincide anche con il santo patrono della città, San Petronio. E così gli eventi del weekend si sommano alla festa che si terrà in Piazza Maggiore e che si concluderà con i fuochi d'artificio.

Le sagre di ottobre da non perdere

Ecco i migliori 10 eventi del weekend:

Domenica 4 ottobre sarà una giornata speciale. Un santo patrono che coincide con la beatificazione di Padre Marella e prosegue con una festa in Piazza Maggiore: concerto dalle 20.30 e alla fine della serata persino i fuochi d'artificio. E poi tanti altri eventi domenicali riservati a un giorno che resta speciale per la città.

Visite guidate, fiabe animate, tour in notturna, percorsi d'arte, laboratori per ragazzi, degustazioni e aperitivi: prende il via la terza edizione di “Oh… Che Bel Castello!”. A Bologna domenica 4 ottobre da non perdere è la visita guidata al Castello e al Palazzo Rosso di Bentivoglio, un'immersione nella quieta atmosfera della pianura bolognese per vivere appieno la campagna e apprezzare i suoi tesori. Partenza dal castello di Giovanni II Bentivoglio, delizia di campagna dei signori di Bologna, centro di una produttiva azienda agricola, al cui interno si segnalano la Cappella, la Sala con le Storie del Pane, la Sala dei Cinque Camini e le Stanze dei Ghepardi e dei Fiordalisi. Si proseguirà nell'attiguo Palazzo Rosso, affacciato sul canale Navile, residenza padronale del marchese Carlo Alberto Pizzardi, superbo esempio di stile Liberty bolognese.

Come ogni anno, la prima domenica di ottobre i cittadini, anzolesi e non, potranno partecipare alle funzioni religiose e alla sagra collettiva considerata la Festa d’autunno del paese da secoli, quando Anzola dell’Emilia era essenzialmente un borgo agricolo. La comunità parrocchiale dei Ss. Pietro e Paolo celebra la ricorrenza della Beata Vergine del Rosario. Quest'anno la Festa inizierà venerdì 2 ottobre, continuando ad animare il centro del paese sabato 3 e domenica 4 ottobre.