I 10 eventi da non perdere questo weekend

Un nuovo weekend alle porte e nonostante le restrizioni dovute al Covid Bologna continua a offrire tante occasioni per vedere film, assistere da casa a spettacoli e concerti, seguire laboratori, fare visite guidate alle mostre e ai musei, prenotare anche delle escursioni contingentate e sicure all'aria aperta. Al solito, ecco qualche consiglio su come trascorrere la pausa settimanale.

I 10 eventi del weekend da non perdere:

In onda per la prima volta sul piccolo schermo lo spettacolo “Talismani per tempi incerti”, realizzato dal cantautore ferrarese Vasco Brondi nell’ottobre scorso a sostegno de “Gli Invisibili”, operatori dello spettacolo in seria difficoltà a causa della pandemia. Appuntamento venerdì 22 gennaio ore 21, Lepida Tv e su Sky canale 5118. Talismani per tempi incerti è uno spettacolo nato nei mesi particolari e complicati in cui è scoppiata la pandemia e col quale Brondi è tornato l’estate scorsa (seppur per un pubblico contingentato) a esibirsi dal vivo, a un anno e mezzo dalla conclusione del progetto artistico de Le Luci della Centrale Elettrica. Nello spettacolo troviamo i talismani, le letture, le canzoni scritte da Vasco Brondi e dai compagni di avventura del tour quando il cantautore, per un pubblico ridotto a causa del distanziamento sociale, è salito sul palco della colorata e popolare piazza Fiume a Scandiano a sostegno de “Gli Invisibili”.

Sabato 23 gennaio alle ore 15 laboratorio online “Il mondo in una stanza”. Laboratorio online per ragazzi da 12 a 14 anni a cura del Dipartimento educativo MAMbo. Per ogni artista l'atelier è un luogo molto importante, dove raccogliere i pensieri, conservare i ricordi e dare forma alle proprie idee. Prendendo ispirazione dagli studi degli artisti del Nuovo Forno del Pane, i ragazzi potranno divertirsi a immaginare una stanza speciale, fatta su misura per loro e progettata a partire dai loro gusti e dalle loro passioni: un ambiente libero, in grado di rappresentare se stessi, dove stare bene, dove sognare e rifugiarsi quando il mondo fuori è difficile, ma anche un spazio da condividere con le persone a cui tengono di più. Prenotazione obbligatoria a mamboedu@comune.bologna.it (entro le ore 13 di venerdì 22 gennaio). Info: www.mambo-bologna.org

3. Orchestra del Teatro Comunale diretta da Asher Fisch

Domenica 24 gennaio l'Orchestra del Teatro Comunale diretta da Asher Fisch ale ore 17:30. Il Teatro Comunale di Bologna aderisce all'iniziativa “Aperti, nonostante tutto” lanciata dall'ANFOLS, l'Associazione che riunisce le 12 Fondazioni Lirico-Sinfoniche italiane, per far fronte alla sospensione delle attività aperte al pubblico a seguito del DPCM del 24 ottobre scorso. La proposta bolognese si articola in sei concerti inediti, realizzati con gli artisti disposti nella platea svuotata dalle poltrone e senza pubblico in sala, per il palinsesto diffuso in streaming gratuitamente attraverso il canale YouTube del teatro e promosso grazie alla piattaforma digitale messa a disposizione dall'ANFOLS, alla quale ha aderito anche l'agenzia ANSA. La proposta intende proseguire l’omaggio a Beethoven, avviato lo scorso dicembre con la diffusione in streaming di sette delle sue nove sinfonie dirette dall’israeliano Asher Fisch, impegnato sul podio anche in questa nuova occasione. Accanto a lui, ad interpretare l’integrale dei concerti beethoveniani è chiamato il pianista veneziano Alessandro Taverna, che debutta con l’Orchestra del Comunale. Affermatosi a livello internazionale al Concorso Pianistico di Leeds nel 2009, Taverna ha collaborato con compagini quali la Filarmonica della Scala, i Münchner Philharmoniker e la Royal Philharmonic Orchestra. L’appuntamento del 24 gennaio vedrà l’esecuzione del Primo e del Secondo Concerto, cui seguiranno il 31 gennaio il Terzo e il Quarto e infine, il 7 febbraio, chiuderà il ciclo il Quinto Concerto “Imperatore”.