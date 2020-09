I 10 eventi da non perdere questo weekend

L'aria settembrina fa da sottofondo a questo fine settimana ricco di musica, eventi di strada, sapori, appuntamenti sportivi di portata mondiale, incontri culturali. Fra le cose da fare un'occhiata va alle nuove aperture: per esempio al Museo Morandi da oggi è visitabile il focus è dedicato ai fiori, soggetto che l'artista bolognese amava particolarmente: Morandi racconta. Il fascino segreto dei suoi fiori.

Ecco i 10 eventi da non perdere:

L'originale Pizza Festival di Bologna sarà una vera e propria festa della pizza preparata in tutti i suoi gusti e versioni, dalla classica napoletana, alla pugliese, alla più sottile toscana, alla focaccia ligure. Dieci forni, sempre accesi, trenta pizzaiuoli che impasteranno, inforneranno e serviranno pizze, negli stand predisposti ai Giardini Parker Lennon di Bologna da mezzogiorno alla sera, senza interruzione, portando in piazza la bontà e la genuinità della pizza.

2. Frida nel Parco, Aliendee in concerto alla Montagnola

Venerdì 25 settembre arriva a Frida nel Parco Aliendee live. E' stato uno dei pionieri e innovatori del beatbox nel mondo e la sua peculiarità è quella di riuscire a riprodurre fedelmente ogni nota, timbro, variazione di qualsiasi strumento musicale: è l’impersonificazione di ciò che più si avvicina al concetto di orchestra. La sua carriera artistica si apre nel 2000 con il primo live a Torino, sua città di nascita, dove già da qualche anno gravitava nella scena Hip Hop locale. Ad oggi, il talento di Aliendee è riconosciuto a livello internazionale, tiene spesso workshop e seminari nelle scuole pubbliche, nelle scuole di musica ed alcuni Festival (Afropean Music Festival e Vis Musicae); ha prestato la sua arte per alcuni lavori condotti dal CNR in ambito cognitivo/musicale, spettacoli teatrali e seminari con artisti sordi sulla capacità di interazione e messa in scena di performance di musica e LIS. A partire dalle 20.00

L'appuntamento storico di Monghidoro è il 27 settembre 2020. Dal 1592 la Fiera storica di Monghidoro. Bancarelle per le vie del paese, dalle ore 8.00 al tardo pomeriggio. Si raccomanda di evitare assembramenti, utilizzare la mascherina e in generale seguire tutte le norme per il contenimento della diffusione del contagio covid-19.