I 10 eventi da non perdere questo weekend

Tartufi, sagre, concerti, mostre divertenti, una fiera che aspettavamo da tempo, teatro, mercatini ed eventi per bambini. Cosa fare questo weekend a Bologna? Il calendario è bello fitto e siamo certi che le proposte possano accontentare anche i più difficili.

Fra le novità di questo fine settimana, abbiamo delle mostre imperdibili. Due sono al Mast di via Speranza e sono “MAST Photography Grant on Industry and Work” e "Inventions", dedicata alle invenzioni più innovative. Ma è visitabile anche la coloratissima mostra al Teatro Celebrazioni "Brick Art", che porta sul palco (il teatro è chiuso per gli spettacoli, ma ha aperto per questa esposizione) i famosi mattoncini giocattolo. E c'è poi la retrospettiva di Carlo Gajani. Prosegue con tanti appuntamenti interessanti anche il "Festival della scienza medica".

Ecco gli eventi da non perdere:

Il 10 e 11 ottobre un weekend di festa dedicato al tartufo e ai funghi e altri prodotti del sottobosco del Corno Alle Scale. In occasione della Tartufesta, in Piazza Marconi a Lizzano verrà allestito il mercatino di prodotti artigianali e gastronomici della montagna, con vendita diretta di funghi, tartufi, ciacci con farina di castagne e dolci locali e il ristorante a cura della Proloco all'aperto con Menù a base di funghi e tartufi.

Sana, la fiera del biologico è "Sana Restart": il mondo del biologico e del naturale torna a Bologna da venerdì 9 a domenica 11 ottobre 2020. Si torna in totale sicurezza e con la massima tutela per tutti i partecipanti con un appuntamento che si pone l’obiettivo di fare il punto sulle principali innovazioni dei prodotti e servizi biologici e naturali nei settori FOOD, CARE&BEAUTY e GREEN LIFESTYLE, e dare ulteriore linfa al confronto con la prosecuzione dell’iniziativa RIVOLUZIONE BIO e del nuovo contenitore FREE FROM HUB.

Giunto alla sua 23° edizione, torna l'appuntamento autunnale di Ageop Ricerca: il Bric à Brac. Tre giorni di festa nel giardino di Casa Siepelunga, allestito per l'occasione con tante bancarelle dove potrai curiosare tra oggetti vintage, idee regalo e proposte di artigianato delle mamme Ageop. Aprire il cancello di Casa Siepelunga rappresenta il modo con cui Ageop vuole far conoscere da vicino i progetti che, grazie al sostegno di tanti privati cittadini e aziende, porta avanti per favorire la cura dei bambini e dei ragazzi ammalati di tumore.