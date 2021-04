I 10 eventi online da non perdere questo weekend a Bologna

La settimana corta post vacanze di Pasqua è passata e siamo arrivati a un nuovo weekend. La "zona rossa" ci limita negli spostamenti fisici, ma le cose da vedere, ascoltare e sperimentare sono tantissime e tutte molto belle. Si parte dalla nuova mostra di Palazzo Fava che propone un'anteprima virtuale, si arriva fino al Giappone con una rassegna interessantissima sul paese del Sol Levante, passando per le celebrazioni dedicate a Dante Alighieri e le letture e i laboratori per i più piccoli. Un calendario niente male insomma, che merita uno sguardo. Non mancano gli ascolti per gli amanti della musica classica.

E se c'è chi al divano non rinuncia (visto anche che le temperature sono scese di nuovo) le piattaforme streaming hanno tante nuove proposte per tutto il mese: ecco qui le novità (serie TV e film) di Netflix e quelle di Amazon Video.

Ecco i 10 eventi online da non perdere questo fine settimana:

La mostra, allestita dalla Biblioteca dell’Archiginnasio in occasione del settimo centenario della morte di Dante (1321-2021), è organizzata in collaborazione con la Società Dantesca Italiana ed è inserita nel percorso espositivo diffuso ideato dal Servizio Patrimonio Culturale della Regione che unisce diverse città dell’Emilia-Romagna. La mostra di Archiginnasio vuole valorizzare i materiali danteschi antichi e moderni posseduti dalla biblioteca, inserendoli nel contesto delle altre raccolte conservate in Archiginnasio. In attesa di poterla apprezzare dal vivo, quando le condizioni socio-sanitarie consentiranno nuovamente l’apertura delle mostre, possiamo consultare i preziosi materiali esposti nella versione online.

Sabato 10 aprile (ore 9.30) la Biblioteca Natalia Ginzburg presenta "Piccole gemme". All'interno della rassegna Storie dalla Biblioteca, letture e laboratorio online per bambine e bambini da 3 anni in su. Per iscriversi è necessario compilare un modulo. Per informazioni chiamare il numero 051.466307

In attesa della riapertura al pubblico di Palazzo Fava, il Palazzo delle Esposizioni di Genus Bononiae, presentiamo in anteprima la mostra "Sfregi", la prima antologica in Italia di Nicola Samorì, uno degli artisti contemporanei italiani più interessanti della sua generazione, con due speciali appuntamenti online:

Sabato 10 aprile, ore 18.30 (durata 90 minuti circa)

Visita guidata online

Biglietto: 7,00 €

Martedì 13 aprile, ore 18.30 (durata 90 minuti circa)

Visita guidata online

Biglietto: 7,00 €