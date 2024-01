ARTE CITY 2024 | What remains - mostra personale di Ksenia Yarosh

What remains

Mostra personale di Ksenia Yarosh

A cura di Irene Fontana



Nell’ambito di Art City Bologna 2024, in occasione della cinquantesima edizione di Arte Fiera, il 31 gennaio alle ore 18.30 inaugura What remains, mostra personale dell’artista Ksenia Yarosh che per la prima volta presenterà al pubblico la sua nuova serie pittorica. La mostra, curata da Irene Fontana, coincide con un motivo di svolta e mutamento nella carriera dell’artista che, dopo aver sperimentato il figurativo da molteplici punti di vista e sempre con uno spiccato rigore tecnico, effettua un cambio di rotta, abbandonando i colori vivaci e il consapevole citazionismo degli ultimi lavori per addentrarsi in una dimensione più essenziale, attraverso la ripresa dell’antico e una ricercata raffinatezza della forma.



Tenendo a mente le diverse accezioni del termine evocare (dal latino e- e vocare, «chiamare fuori»), l’artista raffigura statue tipiche dell’arte classica e neoclassica e chiama altresì dal mondo ultraterreno quegli spiriti che incarnano tali figure, maestose e non prive di contraddizioni. Yarosh, però, non si limita a un rimando spirituale, ma concretamente chiama fuori dalla tela i soggetti in questione: attraverso la rimozione dell’acrilico dal suo supporto, evoca dalla superficie monocroma divinità mai casuali, sempre legate fra loro semanticamente e rappresentanti, ognuna, una parte fondamentale di se stessa. Tale operazione artistica va ascritta all’interno di ciò che potremmo definire quale minimalismo evocativo, in cui il visitatore può scontrarsi con un mondo onirico e suggestivo e la rappresentazione figurativa si fa essenziale: soltanto alcuni tratti del volto o del corpo emergono, infatti, dallo sfondo pittorico, suggerendo l’idea di una figura che non si svela mai nella sua complessità, ma che si presenta comunque in una vaga interezza e resta comprensibile nelle parti fondamentali che la compongono, confermando – nella teoria – la psicologia della Gestalt secondo cui “il tutto è diverso dalla somma delle sue parti”.



What remains è dunque lo spogliarsi metaforico dall’eccesso, dalla figurazione rigida e lineare; un ritorno alla pura essenza dell’io artista, dove l’antico si fonde col contemporaneo e lo sfondo diviene protagonista e in cui evocare diviene la parola d’ordine.





