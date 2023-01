"Whitemary" live al Locomotiv

Venerdì 13 gennaio "Whitemary" live sul palco del Locomotiv.

Venerdì 10 giugno 2022 è uscito per 42 Records il primo disco di Whitemary, una delle nuove gemme della musica elettronica italiana. Si intitola “Radio Whitemary” ed è un concentrato di bassi pulsanti, sintetizzatori analogici e cassa in quattro. Un disco travolgente e carico di energia, impossibile da ascoltare rimanendo fermi. 14 brani tutti scritti, prodotti, suonati e cantati da Whitemary: un esordio corposo per la musicista aquilana (ma ormai di base a Roma).