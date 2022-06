La Galleria d’Arte Contemporanea Wikiarte in Galleria Falcone e Borsellino 2/D Bologna informa che sabato 18 giugno 2022 alle ore 17.00 si terrà l’apertura della mostra WIKIARTE ARTISTS.



La mostra che conclude questa prima parte dell’anno espositivo è dedicata esclusivamente agli Artisti in permanenza della Galleria Wikiarte. Artisti che hanno sposato un progetto che persegue con caparbietà e sentimento la voglia e la necessità di mostrare quanto il panorama artistico possa e debba essere espressivo, raffinato e colto.

Le esperienze artistiche diverse dei nostri Artisti vengono accolte e valorizzate dalla galleria, in modo tale che ognuno possa sentirsi a proprio agio senza rinunciare alla propria significativa individualità, senza forzature e senza limiti di creatività.



Questo meraviglioso gruppo è formato dai seguenti Artisti:

Julian T, Andrea Sangalli, Rubens Fogacci, Stefano Manzotti, Ezio Tambini, Mario Esposito, Angelo Licari, Gian Luca Galavotti, Odile Chalmin, Marco Fajer, Fabrizio Cadoppi, Mauro Martin, Francesca Guariso, Michele Pucacco, Sauro Benassi, Giovanna Regazzi, Leonardo Ciccarelli, Nicola Nunziati, Roberto Re, Ronak Moshiri, Luca Tridente, Bernard Merces, Nicola Pica, Emilia Agosti, Emanuela De Franceschi.





Presentazione della serata a cura di:

Pietro Franca



Per i possessori di CARD CULTURA sconti riservati sull’acquisto delle opere.





Durata mostra:

18 - 30 giugno 2022

dal martedì al sabato dalle 11.00/13.00 - 15.00/18.00

30 giugno chiusura ore 13.00



Info e contatti:



Sito: www.wikiarte.com