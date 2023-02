Will, dal Festival di Sanremo a Bologna con 'Manchester instore tour'

Reduce dal Festival di Sanremo 2023,giovedì 16 febbraio Will sarà a Bologna, al centro commerciale Gran Reno alle 17.30, per la tappa del 'Manchester instore tour', un incontro con il pubblico per presentare il suo nuovo album di inediti 'Manchester', uscito per Capitol Records (Univesal Music Italy).

William Busetti, è stato tra i sei artisti emergenti “pescati” da Sanremo Giovani che ha avuto l'opportunità di competere con i Big sul palco dell'Ariston, in gara tra i big con il brano 'Stupido'. Classe 1999, Busetti si ispirar soprattutto i rapper italiani. Alla fine del 2019 inizia a condividere i propri brani su YouTube, che poco dopo racchiude in un EP. Al pubblico arriva nel 2020 grazie al brano "Estate", 2 anni dopo esce l’Ep di debutto sotto etichetta discografica, "Chi sono veramente".