Wladimir Matesic ospite del terzo concerto del Bologna Summer Organ Festival

Venerdì 12 luglio 2024 alle 21:15 avrà luogo il terzo appuntamento del Bologna Summer Organ Festival, organizzato da Fabio da Bologna – Associazione Musicale, presso la Basilica di S. Antonio da Padova a Bologna, Via Jacopo della Lana, 2, sullo stupendo organo Franz Zanin (1972).



Il Bologna Summer Organ Festival, che già nelle precedenti edizioni ha riscosso molto successo, propone la grande musica d’organo al pubblico bolognese e ai numerosissimi turisti che scelgono di visitare la bellissima città di Bologna.

Protagonista di questo terzo concerto sarà l’organista Wladimir Matesic. Nato a Bologna nel 1969, dopo la maturità classica, studia organo, composizione e improvvisazione organistica nei conservatori e nelle musikhochschulen di Piacenza, Bologna, FreiburgBrsg, Luzern e Rotterdam, nelle classi di Perotti, Pineschi, Schnorr, Flury, Van Oosten. È stato membro di giuria presso prestigiosi concorsi organistici internazionali, tra cui il Grand Prix Florentz di Angers, organizzato dalla Académie des Beaux Arts di Francia. Nel 2006 ha conseguito la laurea al Dams di Bologna, con una tesi sulla vita e l’opera dell’organista belga Lemmens. Ha tenuto oltre 400 concerti in Italia, Francia, Spagna, Svizzera, Austria, Germania, Olanda, Inghilterra, Slovenia, Croazia, Polonia, Lettonia, Finlandia e Giappone, e inciso tre cd. È infine direttore artistico del Festival ‘Voci ed organi dell’Appennino’. Durante questa serata presenterà un programma dal titolo “Dal barocco al sinfonismo”. Musiche di: Weckmann, Bach, Lemmens, Torres, Stamm, Widor e Vierne.



Il prossimo concerto avrà luogo venerdì 26 luglio con protagonista l’organista Letizia Romiti.





Il festival viene realizzato con il Patrocinio del Ministero della Cultura – Segretariato Regionale per l’Emilia Romagna e il Patrocinio del Comune di Bologna, che ha pure concesso l’uso del logo “Bologna Città Creativa della Musica Unesco”. Esso può avere luogo grazie al sostegno della Provincia S. Antonio dei Frati Minori (Provincia del Nord Italia), Basilica S. Antonio da Padova (Bologna), Case di Riposo Francescane, Viaggeria Francescana, Famiglia Minervini, Laboratorio Analisi S. Antonio, Farmacia Centrale di San Giovanni in Persiceto, REimmobiliare, NaturaSì, Bar da Jenny, Agnese delle cocomere, La Creama di Bologna e altri benefattori.



L'ingresso è a offerta libera fino ad esaurimento posti.