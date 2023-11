Wonderful Market: mercato vintage e handmade (delle meraviglie)

Wonderful Market è uno storico mercato vintage e handmade con sede in Toscana. Non un semplice mercato, ma un appuntamento per chi è in cerca di meraviglia. Vintage come gli oggetti che raccontano una storia, handmade come qualcosa che prende forma dall’immaginazione e si sviluppa alla ricerca della perfezione!

Domenica 3 dicembre dalle ore 11 alle 19, saremo presenti con tanti espositori vintage e handmade, negli spazi diThe Social Hub di Via Aristotile Fioravanti, 27.



Un’atmosfera unica, tantissimi tesori vintage e creazioni handmade, bella musica e un’esplosione di attività, colori e sorrisi