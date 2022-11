"Wonderful Market": vintage, artigianato e molto altro

Domenica 4 dicembre dalle 11 alle 21 gli spazi del THE SOCIAL HUB Bologna (ex Student Hotel in via Fioravanti 27), aprono per la prima volta le porte al pubblico con Wonderful Market, un progetto della “WGB Associazione”, l’associazione di promozione sociale toscana impegnata nella valorizzazione del ruolo degli artigiani, dei mercanti e dei creativi.

WONDERFUL MARKET non è un semplice mercato vintage e artigianale ma un appuntamento per chi ha voglia di immergersi tra oggetti ed espositori handmade sostenibile che prendono forma dall’immaginazione e che raccontano una storia.

Dalle 11.00 le iniziative ricreative, buona musica, food and drink si uniranno al vintage e all’handmade selezionato dando vita ad un meraviglioso evento non solo market.

Alle 11.30, in collaborazione con la Libreria Settevolpi, ci sarà la presentazione del libro Le Becchine

Tubanera (Tatailab, 2022) la dark comedy in chiave graphic novel di Salvatore Callerami, moderata

da Alessandro Coppola.

Dal pomeriggio musica musica musica con i dj set di DJ Badbrendy (dalle 15 alle 18) e Desdemone undicesimo (dalle 18 alle 21).