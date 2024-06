Arriva l’estate, e con essa la voglia di passare le serate all’aperto, magari bevendo qualcosa e ascoltando della buona musica.

Soddisfare questa voglia è possibile al Work Revolution Festival 2024, la rassegna di eventi estivi che si tiene presso la nostra Osteria Sociale La Tiz.

Quest’anno il cartellone sarà ricchissimo di eventi per tutti i gusti: concerti, serate danzanti, scuole di ballo, insomma tante serate all'insegna della musica e del buon cibo.

Work Revolution Festival, che andrà avanti da giugno a settembre, nasce con l’idea di creare occasioni per promuovere le diverse attività sociali della Cooperativa IT2, in particolare l’Osteria Sociale La Tiz, sensibilizzando la cittadinanza sui temi dell’inclusione culturale e sociale.

Realizzando eventi dal vivo nelle zone periferiche, la Cooperativa vuole promuovere il riequilibrio territoriale tra centro e periferia, contrastando le povertà educative, agendo su fattori di rischio e di protezione, assicurando una migliore qualità di vita a chi risiede e vive il parco Spiraglio e le zone limitrofe.

Il programma degli eventi:

20 giugno Tropical Swingers live

27 giugno SunnySide Duo live

4 luglio Il Carrello dei Bolliti live

29 agosto Bluesy Biscuits live

Inoltre, il 28 giugno e il 5 luglio si balla in compagnia di DJ Moreno&Friends.

E poi ancora, dal 3 luglio al 7 agosto tutti i mercoledì ci si potrà scatenare con i Bologna Swing Dancers e dall’11 luglio all’1 agosto, tutti i giovedì, scuola di tango e milonga a cura di Elle Tango Bologna.

Tutti gli eventi si svolgeranno presso Osteria Sociale La Tiz, in via del Carpentiere 14 a Bologna e sono ad ingresso gratuito.

L’osteria sarà aperta dalle 18.30 per gli aperitivi; dalle 20.30 fino alla fine degli eventi si potrà anche cenare.

Insomma, un’occasione da non perdere per assaporare piatti tipici bolognesi ascoltando della buona musica e divertendosi, in un contesto rilassante, inclusivo e sostenibile..