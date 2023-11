Il World Kamishibai Day si celebra ufficialmente il 7 dicembre, un giorno non casuale. Infatti è anche il giorno in cui i giapponesi attaccarono la Marina degli Stati Uniti a Pearl Harbor nel 1941. Da quel giorno la seconda guerra mondiale diventò realmente planetaria. È proprio per questo che l’Associazione Internazionale Kamishibai del Giappone (IKAJA) ha scelto questo giorno, perché il popolo giapponese desidera la pace e il kamishibai è uno strumento di pace.

Anche Artebambini e l’AKI (Associazione Kamishibai Italia) vogliono festeggiare questo giorno per ricordare a tutti che raccontare storie significa avvicinarsi all’altro, dialogare, ascoltare, stupirsi e meravigliarsi. E quale miglior antidoto alla paura, ai conflitti, alle guerre se non quello che ci viene dalle storie?



Il kamishibai (lett.: teatro di carta) e? un teatro d’immagini di origine giapponese utilizzato dai cantastorie. Si tratta di un teatro itinerante di immagini e di parole che ebbe grande diffusione in Giappone fra il 1920 e il 1950.

Il narratore si spostava in bicicletta di villaggio in villaggio portando sul portapacchi una cassetta di legno, il butai, che aperto si trasformava nel proscenio di un teatrino sul fondo del quale scorrevano le immagini di personaggi e ambienti disegnati su cartoncini rettangolari.

La voce del narratore raccontava storie che avevano come protagonisti animali, mostri, personaggi fantastici e bambini. Una semplice tecnica di narrazione itinerante che arriva da paesi lontani e affascina non solo per l’intensita? degli effetti scenici ma anche per l’immediatezza con cui è possibile realizzare immagini. Ideale per raccontare una fiaba, una leggenda o ancor meglio per la rielaborazione e il rifacimento di una storia tratta da un libro.



2 DICEMBRE

dalle 9.00 alle 18.00

Spazio Artebambini via Polese, 4/e Bologna

DECORA IL TUO KAMISHIBAI

Corso di formazione

Un’attività creativa per costruire il proprio teatro kamishibai e decorarlo con la tecnica del collage

INVENTA, DISEGNA, COLORA E... RACCONTA LA TUA STORIA

Scopriamo come progettare testo e immagini di una storia kamishibai per inventarne una da raccontare nel proprio teatro personalizzato.

Per info, costi e prenotazione: 051 265861

spazioartebambini@gmail.com



7 dicembre

dalle 10.00 alle 12.00

ONLINE

WEBINAR

“AROUND KAMISHIBAI: POSSIBILITÀ, INCONTRI

ED ESPANSIONI”

Evento annuale aperto ai soci: un convegno in cui interverranno operatori ed esperti della tecnica narrativa del kamishibai per esporre i loro progetti e condividerli con la community di AKI.

Un evento imperdibile ed un’occasione di arricchimento piena di spunti, riflessioni e sorprese!

Interverranno:

› Paola Ciarcià, presidente AKI, co-autrice del libro Kamishibai: Istruzioni per l’uso - Edizioni Artebambini

› Elisa Mantoni, illustratrice, autrice e co-ideatrice della collana Kamibaby - Edizioni Artebambini

› Ayumi Kudo, artista, illustratrice e autrice di albi illustrati

› Francesco Facciolli, regista, attore, operatore teatrale ed illustratore

› Special guest Tara McGowan, storyteller, visual artist, autrice dei libri Performing Kamishibai: An Emerging New Literacy for a Global Audience e The Kamishibai Classroom: Engaging Multiple Literacies through the Art of “Paper Theatre”



Durante il webinair verrà presentato l’anno associativo 2024

di AKI con tante anteprime. Se sei interessato alle prossime attività dell’associazione, iscriviti al convegno ed entra nel mondo del Kamishibai.



Dopo aver effettuato l’iscrizione verranno date le istruzioni per potersi collegare

al link di accesso al webinar, sarà utilizzata la piattaforma MEET.GOOGLE



Evento Gratuito per i Soci AKI - Prenotazione consigliata



Per iscrizioni: info@kamishibaitalia.it › 051 265861

Costo: 20 euro comprensivi di tessera associativa AKI 2024

Pagamento: con bonifico IT75E0565267070CC0250000616

causale: nome e cognome - Kamishibai Day 7 dicembre



ore 14.30

KAMI MARATONA

Diretta Facebook sulla pagina dell’AKI

Uno spazio virtuale creato in occasione del World Kamishibai Day in cui scoprire nuovi progetti e nuove storie fatte a misura di butai.

Sei una scuola, un autore, un attore o un appassionato che ha creato

una storia per il kamishibai? Mandala alla nostra e-mail e condividila

in questa splendida cornice leggendola in diretta!



dalle 17.00 alle 18.30

Spazio Artebambini via Polese, 4/e Bologna

LA MIA MANO

Laboratorio ispirato all’albo di Fuad Aziz

Con la mia mano posso accarezzare, riservare a qualcuno un gesto di pace ...cosa può fare di speciale oggi la tua mano?

Per bambini dai 6 ai 11 anni





9 DICEMBRE

dalle 10.00 alle 12.30

PASSEGGIATA NARRATIVA

CON IL KAMISHIBAI con laboratorio

Partenza dalla statua di Ugo Bassi in via Ugo Bassi.

Un tour per le strade di Bologna fermandoci, tra una storia e l’altra, ad ammirare le bellezze che questa città ci regala.

Per tutti





