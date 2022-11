Il World Kamishibai Day si celebra ufficialmente il 7 dicembre, un giorno non casuale. Infatti è anche il giorno in cui i giapponesi attaccarono la Marina degli Stati Uniti a Pearl Harbor nel 1941. Da quel giorno la seconda guerra mondiale diventò realmente planetaria.

È proprio per questo che l’Associazione Internazionale Kamishibai del Giappone (IKAJA) ha scelto questo giorno, perché il popolo giapponese desidera la pace e il kamishibai è uno strumento di pace. Anche Artebambini e l’AKI (Associazione Kamishibai Italia) vogliono festeggiare questo giorno come un giorno di pace per ricordare a tutti che raccontare storie significa avvicinarsi all’altro, dialogare, ascoltare, stupirsi e meravigliarsi.

E quale miglior antidoto alla paura, ai conflitti, alle guerre se non quello che ci viene dalle storie?



Programma del 3 dicembre



SABATO 3 dicembre 2022

RACCONTI DAL MONDO, UN MONDO DI RACCONTI



Una giornata dedicata al kamishibai per dialogare con personaggi illustri del mondo dello spettacolo, della narrazione, dell’arte e della cultura.



Evento Online

Dalle ore 10 alle ore 12

Webinar

Tavola rotonda

Con il patrocinio della Cattedra Mokichi Okada sulla Bellezza - Bologna



Programma:

“20 anni di kamishibai in Italia”

Paola Ciarcià, editrice di Artebambini, direttrice editoriale di Rivistadada, formatrice, presidente dell’AKI Associazione Kamishibai Italia;

Mauro Speraggi, pedagogista, fondatore di Artebambini, formatore, membro del Comitato Scientifico dell’Artoteca di Cavriago (Re).



“Parole di carta, la voce narrante”

Lisa Villa, atelierista e formatrice, responsabile Artebambini sezione Lombardia, lettrice ad alta voce.



“Kamibaby”

Elisa Mantoni, libraia, illustratrice, responsabile Artebambini Puglia; è autrice insieme ad Enzo Covelli della nuova collana Artebambini Kamibaby , storie versione Kamishibai dedicata ai lettori dai 18 mesi ai 6 anni. L’autrice ci racconterà come è nato il progetto e le sue caratteristiche principali.



“Kamishibai: che spettacolo!”

Francesco Facciolli, attore, regista e autore ha pubblicato con Artebambini “Il sogno di Marc”. Affianca alla tecnica tradizionale elementi e strumenti del Teatro di figura e del Teatro in maschera aumentando l’effetto immaginifico ed il coinvolgimento del pubblico.



“World Kamishibai forum: come e perché?”

Donna Tamaki e Tara McGowan, cofondatrici del World Kamishibai Forum. Tra le più grandi esperte di questo strumento narrativo, porteranno la loro esperienza e le loro riflessioni sul valore del kamishibai per bambini e adulti.



“Bellezza e meraviglia nel teatro giapponese”

Matteo Casari, Università di Bologna - Cattedra Mokichi Okada sulla Bellezza.

Professore associato presso il Dipartimento delle Arti dell'Università di Bologna insegna Teatri in Asia e Organizzazione ed economia dello spettacolo. Alla didattica e alla ricerca affianca una intensa attività nel campo della promozione culturale: è, tra l'altro, ideatore e organizzatore del festival nazionale di cultura giapponese Nipponica.



Dopo aver effettuato l’iscrizione verranno date le istruzioni per potersi collegare al link di accesso al webinar, sarà utilizzata la piattaforma Google Meet





Evento Online

Ore 14,30

Kami Maratona

in diretta Facebook sulla pagina dell’AKI - AssociazioneKamishibaiItalia

Dalla voce degli autori e illustratori: storie in viaggio per l’Italia

Con: Elisa Mantoni, Cristina Petit, Francesco Facciolli, Romina Panero, Assunta Morrone.



facebook.com/AssociazioneKamishibaiItalia/



Evento in presenza - Bologna

Dalle ore 16,30 alle ore 18,00

Incontro di formazione - Kamilibro

Spazio Artebambini Via Polese 4/e Bologna



Per iscrizioni e informazioni: info@kamishibaitalia.it oppure al numero 051 265861

Costo: 30 euro comprensivi di tessera associativa AKI 2023





www.artebambini.it