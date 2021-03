World sleep day: la maratona del sonno

Come ormai ogni anno, il 19 marzo 2021 si celebrerà in tutto il mondo la Giornata Mondiale del Sonno (World Sleep Day), un evento annuale dedicato alla cultura e consapevolezza dell'importanza del sonno, che si celebra ogni anno nel venerdì che precede l'equinozio di primavera. La giornata è promossa contemporaneamente in ogni parte del mondo, dalla World Sleep Society e, in Italia, dall’Associazione Italiana di Medicina del Sonno (AIMS).



La giornata mondiale è nata nel 2008 per sensibilizzare sui disturbi del sonno e sui relativi costi sociali per la collettività e lo scorso anno ha coinvolto più di 90 Paesi in tutto il mondo e centinaia di iniziative, diventando trending topic sui principali social media. Nei fatti, di anno in anno, la giornata mondiale del sonno ha acquistato una diffusione e una capillarità che possono solo essere salutati come positivi.



Il messaggio principale che lancia la World Sleep Society, che promuove questo evento, è che la maggior parte dei disturbi del sonno sono prevenibili o curabili. Complessivamente, prima o poi nella vita (intendendo che ci sono fasi come la terza età in cui la prevalenza è enormemente maggiore) si stima che il 45% della popolazione mondiale sarà interessato a un qualche disturbo del sonno, seppure solo di breve durata.



Questo anno, particolare per molte ragioni, anche per quanto riguarda l'allarme sociale per le conseguenze sul sonno dei diversi aspetti della pandemia, l'AIMS intende promuovere un evento unico, nel quale tutti i principali esperti italiani della Medicina del Sonno faranno una staffetta ideale dalle 8.00 del mattino alle 20.00 della sera, con lezioni di circa 30 min, presentando al più largo pubblico una quadro articolato delle conoscenze sui disturbi del sonno e sulla sua regolazione.



Le informazioni per la registrazione all'evento e le istruzioni per la partecipazione sono disponibili sul sito dell'AIMS: https://sonnomed.it/2021/01/22/world-sleep-day/



L'evento sarà trasmesso sarà anche trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube dell'AIMS https://www.youtube.com/channel/UCYRMZAZaaWWTvip786yel2Q e sulla relativa pagina Facebook: https://m.facebook.com/AIMS-Associazione-Italiana-di-Medicina-del-Sonno-1765045987094708