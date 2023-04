I campioni del wrestling in sfida a Bologna

Al via l’edizione 2023 di “Scontro finale!”. Un evento internazionale di wrestling in programma domenica 30 aprile alle ore 18:00 presso il Teatro Centofiori di Bologna, con il patrocinio del Quartiere Navile e in collaborazione con AICS.



A salire sul ring saranno tutti i migliori lottatori che la Wrestling Megastars ha portato in scena negli ultimi mesi. Non solo. Ci saranno ospiti speciali: dall’Inghilterra la star internazionale in rampa di lancio Lou Nixon che, dopo il debutto italiano ad ottobre ha rapidamente scalato le vette dei più grandi poalcoscenici internazionali, approdando in vari match negli USA. Andrà a sfidare l’attuale campione italiano in carica Nico Narciso, fiore all’occhiello dell’accademia del Bologna Wrestling Team, la scuola di wrestling nella quale è cresciuto e di cui è ora capo allenatore.

Altra sfida attesissima è quella tra il gigantesco Nathan Black e l’eroe mascherato Red Scorpion. Da una parte uno dei più interessanti prospetti britannici emergenti, con i suoi 110 Kg di muscoli, dall’altra il più illustre veterano dei ring italiani ed europei con oltre 15 anni di attività ed un curriculum vastissimo, con match dal Pakistan agli USA passando per Kuwait e per tutti i paesi europei.

Ci saranno inoltre tutti i talenti dell’accademia bolognese Bologna Wrestling Team: il signore delle tenebre Zodiac, da anni lottatore in Wrestling Megastars, il giovanissimo talento ferrarese Guido Buriani, il super peso massimo ed ex campione

italiano Cannonball Jason, l’irriverente Gabriel Casanova e tanti altri atleti di altissimo livello, promettono gli organizzatori.