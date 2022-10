Wrestling: la notte dei campioni 2022

Dopo il grande successo della scorsa stagione, domenica 30 ottobre la Wrestling Megastars torna in azione con un grande spettacolo internazionale, dove tutti i più grandi campioni del wrestling europeo metteranno in palio i loro prestigiosi titoli, davanti al pubblico del Teatro Centofiori di via Gorki 16 a Bologna!



Presenti tutte le stelle che hanno entusiasmato il pubblico felsineo la scorsa stagione: il campione italiano in carica King Danza e il Napoleone del Ring VP Dozer, campione in carica King of the Ring, difenderanno i loro titoli. Previsto anche il grande ritorno di Red Scorpion, il veterano mascherato nonché uno dei migliori in assoluto dei ring europei. Avremo poi anche Nico Narciso, fresco vincitore del titolo FTW Alpha Prime nel Regno Unito. E proprio dal Regno Unito arriveranno i debutti internazionali di due pezzi grossi della scena inglese: il wrestler-pugile Lou Nixon e Nathan Black.



Oltre a loro, sul ring saliranno anche i migliori talenti dell'Accademia del Bologna Wrestling Team: l'ex campione Cannonball Jason, Guido Buriani, Zodiac, Trucker e tanti altri.



Per informazioni e biglietti compilate il form sul sito www.bolognawrestlingteam.com o contattate il 3331683959. L'appuntamento è al Teatro Centofiori di via Gorki 16 a Bologna, Domenica 30 ottobre alle ore 18:00!