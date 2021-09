"Vox organi in laudem Mariae": Xavier Deprez alla Basilica di San Petronio

Giovedì 7 ottobre alle ore 21.00 nella Basilica di San Petronio l’esibizione di Xavier Deprez, primo organista della Cattedrale di Bruxelles. La serata dal titolo «Vox organi in laudem Mariae» è organizzata da «Arte e fede» in collaborazione con «Ars in Cathedrali» di Bruxelles

Giovedì 7 ottobre alle ore 21.00, in occasione della Festa della Madonna del Rosario il maestro Xavier Deprez, primo organista titolare della Cattedrale dei Santi Michel e Gudule di Bruxelles, si esibirà nella Basilica di San Petronio.

Filo conduttore del programma, dal titolo «Vox organi in laudem Mariae», la figura femminile, con brani di Girolamo Frescobaldi, Samuel Scheidt, Orlando di Lasso, Jan Pieterzoon Sweelinck, Dietrich Buxtehude, Johann Sebastian Bach. Esecutore d’eccezione, il maestro Deprez, già docente d'Organo presso il Conservatorio Reale di Musica di Mons ed attualmente professore all'Accademia Reale della stessa città, ha al suo attivo numerose composizioni ed incisioni per organo nonché organo e voce e la sua attività esecutiva spazia nel repertorio liturgico e classico.

La serata di «Arte e Fede» e «Ars in Cathedrali» inaugura un ampio progetto di respiro europeo che, utilizzando la bellezza senza tempo della musica sacra, intende parlare ai contemporanei per trasmettere un comune senso di fraternità. L’ingresso all’evento è a offerta libera e sarà necessario essere provvisti di Green Pass. La prenotazione è obbligatoria allo 051/226934 oppure alla mail

info@succedesoloabologna.it

