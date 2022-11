"Xmas Accent": concerto di Natale di CUBO

In occasione della festività dell’8 dicembre, il tradizionale concerto di Natale di CUBO, il museo d’impresa del Gruppo Unipol, accoglie il pubblico con la magia di sei voci straordinarie.

Provenienti da cinque paesi e due continenti, oggi fra i più sensazionali gruppi “a cappella" del panorama internazionale, gli Accent tracciano un nuovo percorso che fonde jazz, pop e contemporanea in un nuovo, affascinante sound. Nel loro programma ascolteremo arrangiamenti a cappella delle più celebri canzoni della storia del pop, del blues e del soul, per concludere con il colore natalizio grazie alle originalissime versioni dei classici dell'Avvento provenienti dalle tradizioni di tutto il mondo. In collaborazione con Fondazione Musica Insieme.

La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria