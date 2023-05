XVI ° Sagra del campanile di Sala Bolognese

Ad una sagra ci si può andare per il buon cibo, per le crescentine e le tigelle, per i giochi da fiera e per far passare un po’ di tempo ai più piccoli tra gonfiabili e bel parco, oppure… Sì, ad una sagra ci si puo’ andare anche per ragionare un po' insieme su un tema importante!



"TUTTO CHIEDE SALVEZZA": è questo il tema della XVI° edizione della SAGRA del CAMPANILE che si terrà dal 1 al 4 giugno.



Ad aprire la festa giovedì 1 giugno alle 21 ci sarà il dialogo tra Matteo Maria Zuppi e il famoso scrittore romano Daniele Mencarelli, autore del libro da cui ci siamo ispirati quest'anno.



Venerdì 2 giugno:

ore 11 S. Messa e pranzo aperto a tutti

alle 21 Serata balli di gruppo con DJ FOX



Sabato 3 giugno:

alle 21 MAGNETIKA in concerto



Domenica 4 giugno:

ore 11 S. Messa e pranzo aperto a tutti

alle 21 BLACK LITHIUM in concerto



Gallery



Durante tutti i giorni della festa ci saranno sempre: stand gastronomico, giochi per bimbi, bar, stand dei libri e gadget, gonfiabili, gioco del tappo.