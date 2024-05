XVIII° Sagra del Campanile di Padulle: sul palco Matteo Maria Zuppi e Aldo Cazzullo

Dal 31 maggio al 2 giugno riparte per la diciassettesima volta la Sagra del Campanile di Padulle. Anche quest'anno non manca un tema di fondo che accompagnerà tutta la festa: "ESCI DALLA TUA TERRA E VA'!". Eh si: andare oltre, uscire dalla comfort zone, aprirsi all'incontro e alla novità.



Di questo e tanto altro di parlerà nella serata inaugurale, il 31 di maggio, quando saliranno sul palco il cardinale Matteo Maria Zuppi e il famoso scrittore e giornalista Aldo Cazzullo.



Le serate, accompagnate dallo street-food, saranno rallegrate da musica e balli: sabato sarà presente il gruppo DJ FOX, domenica si terrà il concerto della band RADIO MEMPHIS.



Venerdì 31 maggio:

ore 18.30: serata street-food

ore 21.00: dialogo tra Aldo Cazzullo e Matteo Maria Zuppi



Sabato 1 giugno:

ore 15.00: torneo di Beach Volley

ore 18.30: serata street-food

alle 21.00: serata balli di gruppo con DJ FOX



Domenica 2 giugno:

ore 11.00: S. Messa e conclusione dell'anno di catechesi

ore 12.45: pranzo con menù fisso aperto a tutti

ore 15.00: spettacolo di bolle realizzato da Gemma Bolla

ore 16.00: giochi antichi di legno e Beach Volley

ore 18.30: serata street-food

ore 21.00: RADIO MEMPHIS in concerto



Durante tutti i giorni della festa ci saranno sempre: stand gastronomico, giochi per bimbi, bar, stand dei libri e gadget, gonfiabili, gioco del tappo.