Evento giapponese “Yama he” a Castiglione dei Pepoli

Anche quest'anno torna, con la sua terza edizione, l'evento giapponese “Yama he (verso la montagna)!”: dal pomeriggio di venerdì 21 luglio fino alla domenica sera sarà sarà possibile immergersi nella cultura e nelle tradizioni del Giappone.

Le tre giornate saranno caratterizzate da laboratori tenuti da artisti ed esperti della cultura giapponese: carta washi; tecnica di restauro kintsugi; degustazione del tè matcha e la possibilità di vedere o indossare gli abiti tradizionali giapponesi: kimono e yukata.

Presso i locali di Officina 15 potrete visitare una mostra fotografica sui viaggi nipponici e ascoltare un racconto sui pellegrinaggi nelle zone più remote del Giappone; presso l'atrio del palazzo comunale potrete visitare un’installazione artistica a tema Yokai dell'artista Meiko Yokoyama. Anche la cura di corpo e anima è un tema tipicamente orientale: venerdì e domenica sarà possibile conoscere il Reiki presso lo Studio Olistico Viveka e avvicinarsi alle arti marziali grazie alla partecipazione della scuola Mumondaigaku.

Sabato, dopo aver cenato presso i ristoranti e i bar che offrono un menù di piatti e cocktail a tema giapponese, in piazza della Libertà sarà possibile assistere al concerto della pianista Matilde Bianchi e del tenore Haruo Kawakami che uniranno canzoni italiane e giapponesi sul tema dell’estate.

Il sabato e la domenica la maestra di kimono Hitomi Matsumoto ci introdurrà nel mondo della vestizione degli abiti giapponesi e ci accompagnerà nel magico rito della cerimonia del tè.

L'offerta di questi tre giorni non coinvolgerà solo gli adulti ma anche i bambini: sabato e domenica sarà presente presso il Parco della Rimembranza e la Piazza della Libertà un teatrino giapponese kamishibai animato dalla racconta storie Taku Kamishibai.

Colei che farà da tramite tra queste due culture è l’organizzatrice Guendalina Fanti, giovane castiglionese emigrata in Giappone otto anni fa che, insieme a suo marito Takaya Yamada, e con il supporto di molte associazioni del territorio, ha deciso - per il terzo anno - di accompagnare il comune di Castiglione dei Pepoli in questo viaggio orientale. “Sono molto felice - afferma Fanti - di poter replicare questo evento accolto con grande partecipazione da tutti gli abitanti e anche da tutti i partecipanti che decidono di fare un weekend fuori porta a Castiglione dei Pepoli”.