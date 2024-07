Evento giapponese “Yama he” a Castiglione dei Pepoli

Indirizzo non disponibile

Castiglione dei Pepoli

Dal 26 al 28 luglio 2024 Castiglione dei Pepoli ospiterà la quarta edizione di "Yama - he", il festival dedicato alla cultura e alle tradizioni giapponesi.

Durante le tre giornate del festival sarà possibile visitare il mercatino, dove ammirare e acquistare oggetti di artigianato giapponese, degustare sake e piatti tipici nei ristoranti del paese (che proporranno menu a tema) e partecipare ai laboratori e ai workshop organizzati per far conoscere attivamente la cultura nipponica: origami, tamburi taiko, vestizione del kimono, degustazione sake (confronto con vino), scrittura giapponese, arti marziali, reiki, carta washi e fiabe per bambini.